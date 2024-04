Dieser Koloss könnte die NBA aufmischen

Ein Basketball-Talent steht im Fokus von NFL-Scouts! Der 23-jährige DJ Burns Jr. stand mit seinem College- Basketball -Team NC State im Final Four des March-Madness-Turniers und musste sich im Halbfinale Purdue geschlagen geben. Bis dahin sorgte der Forward durch seine dominante Spielweise und physischen Anlagen für Aufsehen.

Der 23-Jährige ist 2,06 Meter groß und rund 125 Kilogramm schwer, besticht dennoch durch seine leichtfüßige Spielweise. Während der regulären College-Saison legte er im Durchschnitt 13 Punkte, 4,1 Rebounds sowie 2,8 Assists auf. Doch in den laufenden Playoffs verbesserte Burns seine Zahlen auf 18,3 Punkte, 5 Rebounds und 3,5 Assists. Das Talent war ein entscheidender Faktor dafür, dass seine Mannschaft es bis ins Final Four geschafft hat.

NFL-Scouts werden auf Burns aufmerksam

Zuletzt wurde der Basketballer auf die Berichte angesprochen. In der Dan Patrick Show sagte Burns, dass sein Plan sei, „eines Tages in der NBA zu spielen“. Der 23-Jährige fügte hinzu, dass er zunächst weitere Basketball-Optionen prüfe, ehe er einen Schritt hin zum Football in Erwähnung ziehen würde.