Früher NBA-Star kämpft um sein Leben

Vor zwei Jahren ging Nate Robinson mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass er seit vier Jahren mit einem Nierenversagen zu kämpfen hat. Mit der Diagnose begann für ihn die verzweifelte Hoffnung auf eine Spender-Niere. Ohne ein Transplantat bleibt ihm nicht mehr viel Zeit.

„Ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben haben werde. Also will ich einfach das Beste daraus machen, so gut ich kann.“ sagte Robinson der Daily Mail.

Robinsons Alltag kreist momentan vor allem um die Dialysemaschine. Robinson zeigte sich sehr dankbar für die Behandlung: „Der Körper mancher Menschen lehnt die Dialyse ab. Und ich danke Gott, dass mein Körper sie akzeptiert und ich leben kann. Wenn ich nicht zur Dialyse gehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht länger als ein oder zwei Wochen leben. Es ist also ernst, ich darf keinen Tag auslassen. Ich gehe für vier Stunden hin, drei Tage die Woche, vier Stunden am Tag. Sie reinigen mein Blut, um die Giftstoffe herauszuholen. Und sie helfen mir sehr, denn so lebe ich nun einmal.“

Robinson emotional: „Jeder Tag ist ein Segen“

Trotz der schweren Erkrankung und Behandlung versucht der 39-Jährige so normal wie möglich zu leben. Mit seinen Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und auch Basketball zu spielen, ist ihm wichtig.

„Ich betrachte das nicht als selbstverständlich“, sagte er: „Ich bleibe einfach so bescheiden wie möglich und danke Gott für jede Gelegenheit. Jeder Tag ist ein Segen, am Leben zu sein und das tun zu können, was ich jeden Tag tue.“

Der Point Guard war 2006 bei den New York Knicks, als ihm mitgeteilt wurde, dass sein hoher Blutdruck seine Nieren geschädigt hatte und er später wahrscheinlich an Nierenversagen leiden würde.