NBA: LeBron verblüfft mit kryptischer Aussage

Das war auch eine Frage, die ein Reporter nach der Partie gegen die Denver Nuggets gestellt hatte. „Ich werde das nicht beantworten“, entgegnete LeBron lächelnd - und verließ anschließend die Pressekonferenz. Die Zukunft des 39-Jährigen scheint also weiterhin offenzubleiben.

Nach der Niederlage gegen die Nuggets machte der Basketballspieler aber auch klar, dass er in jedem Fall an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen wollte, weiteren Zukunftsfragen wich er aus.