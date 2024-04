Das Dilemma der Lakers um LeBron James - sollte die NBA-Franchise absichtlich verlieren?

Das Play-In-Spiel bei den New Orleans Pelicans gewinnen, um den Einzug in die Playoffs zu sichern? Oder doch absichtlich verlieren, um dem NBA-Champion Denver Nuggets in Runde eins aus dem Weg gehen zu können, dabei aber auch das Risiko in Kauf zu nehmen, die Playoffs komplett zu verpassen?

Genau diese Frage stellen sich aktuell Fans des NBA-Rekordchampions Los Angeles Lakers, welcher die reguläre Saison im Westen auf Rang acht abschloss und noch einen Sieg aus zwei Spielen benötigt, um endgültig an den Playoffs teilzunehmen.

Denver als Angstgegner der Lakers

Denn sollten die Lakers um Superstar LeBron James mit einem Sieg in New Orleans ihre erste Chance direkt nutzen, würden die Lakers in Runde eins auf die Nuggets um Superstar Nikola Jokic treffen - ein absoluter Angstgegner der glamourösen Franchise aus Kalifornien.

Keines der letzten acht Duelle gegen Denver konnten die Lakers für sich entscheiden, gingen in den Western Conference Finals der vergangenen Saison gar mit 0:4 unter. Grund genug, dass in der jüngeren Vergangenheit schon „Who‘s your daddy?“-Sprechchöre (deutsch: Wer ist euer Vater?, Anm. d. Red.) durch die Arena in Denver hallten, als im Oktober 2023 einmal mehr die Lakers zu Gast waren.

Sowohl in den Playoffs als auch in der laufenden Saison konnten die Lakers keine Antwort auf das Duo Jamal Murray und Jokic finden, die gemeinsam mit ihren Teamkollegen um Aaron Gordon und Michael Porter Jr. als einer der Titelfavoriten in die Postseason gehen.

Der ganz besondere Vorteil der Denver Nuggets

Der Fakt, dass die Ball Arena in Denver auf rund 1600 Metern über dem Meeresspiegel liegt und die Luft dadurch dünner als in anderen NBA-Arenen ist, dürfte den Lakers ebenfalls nicht zugutekommen.

Mit 39 Jahren und 31 Jahren sind die beiden LA-Superstars James und Anthony Davis nicht mehr die Jüngsten, die in der Vergangenheit auch schon einen Nachteil für sich in „Mile High City“ ausmachen konnten.

„Ja, es ist real“, sagte James, als er auf die Höhenlage in Denver angesprochen wurde: „Man wird deutlich schneller müde.“

Zockt sich Los Angeles ins Desaster?

Um den Nuggets in Runde eins aus dem Weg gehen zu können, müssten die Lakers ihr erstes Play-In-Spiel zwingend verlieren. Doch dann erwartet LeBron und Co. der Sieger des Duells Sacramento Kings mit Golden State Warriors und eine weitere Niederlage würde zum sofortigen Aus führen.

Der Sieger aus diesem Duell hätte allerdings den vermeintlichen Vorteil auf das topgesetzte, aber unerfahrene Team der Oklahoma City Thunder, was viele Teams für einen deutlich angenehmeren Gegner halten.

Dennoch werden die Lakers kaum dieses Risiko eingehen wollen und versuchen, bereits im Duell mit dem New Orleans Pelicans den Einzug in die erste Playoff-Runde perfekt zu machen.