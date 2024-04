NBA: So ein Spiel gab es noch nie

Das gab es womöglich noch nie in der NBA ! Die Boston Celtics haben bei der 91:104 -Niederlage gegen die Milwaukee Bucks über die gesamte Spielzeit keinen einzigen Freiwurf zugesprochen bekommen.

In der kompletten Partie gab es zudem lediglich zwei Freiwürfe, dementsprechend für die Bucks. Giannis Antetokounmpo verwandelte einen von beiden.

Damit stellten die beiden Teams einen neuen Rekord auf - so wenige Freiwürfe gab es noch nie in einer Partie der NBA. Der bisherige Negativ-Rekord datierte aus dem Jahr 2009, als die Indiana Pacers und die Orlando Magic zusammen elf Mal an der Freiwurf-Linie standen.