NBA: Wagner-Brüder stehen erstmals in den Play-offs

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner von Orlando Magic stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Durch eine starke Defensivleistung beim 113:88 gegen die Milwaukee Bucks, die ohne ihren verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo antraten, beendete Orlando die reguläre Saison mit einer 47:35-Bilanz auf dem fünften Platz der Eastern Conference. Bei einer Niederlage wäre der Sturz auf einen Play-in-Rang ebenfalls möglich gewesen. In der ersten Play-off-Runde warten nun die Cleveland Cavaliers.