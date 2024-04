NBA: "Wir wollen Meister werden" - Daniel Theis im SPORT1-Interview über die Playoffs, Doncic und Olympia

In der NBA beginnt nun die heiße Phase! Die Playoffs haben bereits am Samstag begonnen und mit dabei ist auch der deutsche Center Daniel Theis. Zusammen mit den Los Angeles Clippers trifft der 31-Jährige in der ersten Runde auf die Dallas Mavericks. Das erste Spiel findet am Sonntag (21.30) statt. Was für eine Serie er gegen Superstar Luka Doncic und den Deutschen Maxi Kleber erwartet, verriet Theis im SPORT1-Interview.

Zudem spricht der Center darüber, welcher von den fünf deutschen Spielern in den Playoffs mit seinem Team die besten Chancen hat und blickt in den Sommer auf die Olympischen Spiele in Paris. Dort will Theis mit der Nationalmannschaft um eine Medaille kämpfen.

Daniel Theis trifft in der ersten Runde der NBA-Playoffs auf die Dallas Mavericks mit Superstar Luka Doncic.

„Doncic ist der Kopf der Schlange“

Sport1: Glückwunsch zum Einzug in die Playoffs. Wie groß ist die Vorfreude auf die Serie mit den Dallas Mavericks?

Daniel Theis: Die Vorfreude ist natürlich riesig. Nach einer langen Regular Season war am Ende so gut wie sicher, dass wir Vierter sind, da ging es natürlich einfach darum, gesund und im Rhythmus zu bleiben. Aber jetzt st die Vorfreude riesig.

Sport1: Die Spiele gegen die Mavs in der Hauptrunde sind schon ein paar Monate her. Zuletzt war Dallas richtig stark. Was kommt da auf Sie zu?

Theis: Natürlich die Stärken. Der Kopf der Schlange ist Luka (Doncic, Anm. d. Red.), Luka und Kyrie (Irving), aber das ganze Drumherum natürlich auch. Manchmal dauert es bei Teams ein bisschen, bis man rausfindet, wie zwei Superstars zusammenspielen. Die haben es jetzt geschafft - in der Serie gegen uns wird es hoffentlich wieder ein bisschen schlechter.

Clippers vs. Mavs: Spannendste Serie der ersten Runde?

Sport1: Wer ist der Favorit in dieser Serie?

Theis: Ich weiß nicht, ob es wirklich den Favoriten gibt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall mit die spannendste Serie ist in der ersten Runde der Playoffs. Vierter gegen Fünfter ist sehr nah beieinander, aber wir haben das Heimrecht, was uns zugute kommt. Und wie gesagt, die Vorfreude ist riesig und wir sind jetzt die ganze Woche am darauf Vorbereiten.

Sport1: Welchen Wert hat das Heimrecht speziell in dieser Serie?

Theis: Ich denke, es hat schon viel Wert, vor allem wenn man die zwei Spiele zu Hause anfängt. Dass man erst mal vorlegen kann. Es ist aber auch nichts, wo man sich zu sicher sein kann. Für uns ist es erstmal wichtig, dass wir auf uns schauen und dann natürlich einen guten Start nehmen.

Sport1: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer eigenen Situation derzeit?

Theis: Gut, ich glaube, ich habe 60 Spiele gespielt, bin gesund, bin fit. Und jetzt geht es einfach in die Playoffs. Es wird wahrscheinlich keine feste Rotation geben, ob mit mir als Backup oder Mason (Plumblee) oder PJ Tucker. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir einfach jetzt gewinnen. Es geht darum, dass sich jeder hinter dem Team-Erfolg anstellt. Das wollen wir alle: So weit wie möglich in den Playoffs kommen.

Theis: „Unser Ziel ist die Meisterschaft“

Sport1: Fünf Deutsche stehen in den Playoffs: Sie, Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks, Franz und Moritz Wagner mit den Orlando Magic und Maxi Kleber mit den Mavericks. Wer kommt am weitesten?

Theis: Da muss ich natürlich sagen: Wir. Unser Ziel ist jetzt natürlich die Meisterschaft. Die Wagners sind das erste Mal in den Playoffs mit einem jüngeren Team. Die Knicks haben natürlich auch hohe Erwartungen. Für uns geht es um die Meisterschaft, da gibt es nichts, wo man drumherum reden kann.

Sport1: Isaiah Hartenstein spielt eine herausragende Saison bei den Knicks. Muss man ihn dann nicht auch für die Nationalmannschaft und die Olympischen Spiele in Betracht ziehen?

Theis: Ich glaube, das ist außerhalb von meinem Bereich, wo ich jetzt etwas zu sagen habe. Ich denke aber, dass es vielleicht nach Olympia einen Umbruch geben wird. Oder nicht. Wir haben so viele jüngere Spieler, die danach kommen. Aus meiner Sicht: Alle, die letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen haben, sollten, wenn sie gesund sind, auch jetzt bei Olympia dabei sein.

DBB: Umbruch nach den Olympischen Spielen?

Sport1: Das Commitment waren immer die drei Jahre mit EM, WM und Olympia. Gehen Sie denn davon aus, dass es nach den Olympischen Spielen einen Umbruch geben wird?

Theis: Man muss es sehen. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne persönlich denkt, wer wie lange spielen möchte. Ich glaube, erstmal konzentrieren wir uns auf Olympia. Das Commitment über drei Jahre war wichtig für uns, mit der Heim-EM mit der Bronzemedaille, der Weltmeisterschaft mit der Goldmedaille und jetzt Olympia. Für mich sind es die ersten Olympischen Spiele, für andere die zweiten, aber das war Covid. Ich glaube alle gehen da erst mal ran und wollen das genießen.

Sport1: Was ist die größte Vorfreude in Richtung Olympischen Spiele?