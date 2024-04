Superstar James mit Lakers ausgeschieden - Zukunft offen

Der Superstar ist raus: LeBron James ist mit den Los Angeles Lakers in der NBA bereits in der ersten Play-off-Runde gescheitert. Die Kalifornier mussten sich nach einem Krimi mit 106:108 bei den Denver Nuggets geschlagen geben, damit zog der Titelverteidiger mit 4:1 ins Viertelfinale ein und trifft dort auf die Minnesota Timberwolves.

Zuletzt hatten James und Co. einen Sweep abgewendet und noch einmal ein bisschen Hoffnung geschöpft, doch am Ende war Denver einfach zu stark. Jamal Murray ließ die Lakers-Defensive mit seinen 32 Punkten verzweifeln, der Guard traf auch den entscheidenden Sprungwurf vier Sekunden vor Schluss.

James erzielte 30 Zähler, konnte seiner beeindruckenden Laufbahn aber kein weiteres Highlight hinzufügen: Noch nie hat ein NBA-Team einen 0:3-Serien-Rückstand in den Play-offs noch gedreht.

Wie es mit James, mittlerweile 39 Jahre alt, in Zukunft weiter geht, ist offen. Der Rekordschütze der NBA könnte im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und sich womöglich einen großen Traum erfüllen: Mit seinem ältesten Sohn Bronny in einem Team spielen. Der 19-Jährige spielt College-Basketball und könnte sich schon in diesem Sommer für den NBA Draft anmelden.