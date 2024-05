Nach Playoff-Desaster: NBA-Star Franz Wagner erhält Rückendeckung

Es war ein bitterer Abend für Franz Wagner. Ausgerechnet im siebten und entscheidenden Spiel der NBA -Playoff-Erstrundenserie gegen die Cleveland Cavaliers machte der deutsche Basketball-Weltmeister sein wohl schlechtestes Spiel der Saison . Mit 94:106 unterlag er mit seinen Orlando Magic, das Aus ist besiegelt. Nur einer von 15 Würfen aus dem Feld fand den Weg in den Korb, in der zweiten Halbzeit verfehlten alle seine neun Würfe das Ziel.

Wagner erhält Rückendeckung

Doch so sehr sich Wagner auch selbst die Schuld gab, von seinem Trainer und seinen Teamkollegen waren ganz andere Töne zu hören. „Franz hat gekämpft und alles versucht, um das zu machen, was wir brauchen“, erklärte Head Coach Jamal Mosley. „Ich kenne niemanden, der so ehrgeizig wie Franz ist. Er will es unbedingt und ist hart im Nehmen. Er wird sich davon erholen und das ist einer der Gründe, warum er mal ein All-Star sein wird.“