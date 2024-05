NBA: Bronny James mischt den Wettmarkt auf

LeBron James Jr. - gennant Bronny - hat gemäß seiner Leistung eigentlich nichts in der oberen Riege der Talente zu suchen, wenn am 27. Juni im Barclays Center in Brooklyn der NBA-Draft ansteht. Allerdings ist der 19-Jährige eben der Sohn von LeBron James, was Fans zu wilden Wetten veranlasst hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Obwohl Bronny gemäß seines Talents höchstens als später Zweitrunden-Pick gilt, sind bei amerikanischen Wettanbietern zahlreiche Wetten eingegangen, laut denen Bronny mit dem ersten Pick in der ersten Runde von den Atlanta Hawks gezogen wird. So ist Bronny bei FanDuel mit 30 Prozent der Stimmen „Favorit“ auf den ersten Pick, bei BetMGM sind es sogar 37 Prozent.

Angelockt hat zahlreiche Fans wohl die mit 200 bemessene Quote, weshalb beispielsweise aus 100 Euro 20.000 Euro werden könnten. Die Anbieter machen sich aber keine allzu große Sorgen, dass sie dadurch viel Geld verlieren könnten. „Es sind alles relativ kleine Einsätze, nichts über 100 Dollar“, sagte Halvor Egeland von BetMG bei ESPN.

Bronny über Vergleich mit Vater: „Ich habe noch nichts erreicht“

Weshalb so viele NBA-Fans Wetten auf Bronny abgeschlossen haben, hängt mit der Zukunft seines prominenten Vaters zusammen. Dieser ist im Alter von 39 Jahren immer noch einer der besten Spieler der Liga - und könnte sein aktuelles Team, die Los Angeles Lakers, zur neuen Saison verlassen. Weil er in der Vergangenheit stets seinen Wunsch äußerte, gegen Ende seiner Karriere noch mit seinem Sohn zusammenzuspielen, steht Bronny vor diesem Draft im Fokus - auch wenn er selbstverständlich gerne losgelöst von seinem Vater betrachten werden will.

{ "placeholderType": "MREC" }