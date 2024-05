NBA: Fans verpassen MVP-Zeremonie von Jokic- Shaq kritisiert die Wahl

Die Denver Nuggets sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Conference Finals entfernt, nachdem sie das dritte Spiel in Folge gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen haben. Nikola Jokic, der vor dem Spiel zum dritten Mal mit dem MVP Award ausgezeichnet worden war, zeigte erneut ein überragendes Spiel. Denver gewann mit 112:97 .

Darum verpassten viele Fans die MVP-Zeremonie

Das vorherige Spiel zwischen den New York Knicks und den Indiana Pacers dauerte aufgrund vieler Unterbrechungen ganze 2 Stunden und 36 Minuten.

Viele Fans waren noch in das Spiel vertieft, weshalb die Verleihung des Awards etwas in den Hintergrund trat.

Was die Zuschauer dann aber alle sahen, war eine Mega-Performance des Serben, der die Entscheidung in Spiel 5 fast im Alleingang herbeiführte. 40 Punkte und 13 Assists waren die Ausbeute des Serben.

Shaquille O‘Neal findet Jokics Sieg unverdient

Er untermauerte seine Position und richtete das Wort direkt an Jokic: „Du weißt, dass ich dich liebe. Du bist der beste Spieler der Liga. Ich möchte dich beglückwünschen. Aber ich möchte, dass du es zuerst von mir hörst: Ich denke, dass SGA der MVP hätte sein sollen. Das ist keine Respektlosigkeit dir gegenüber“, sagte er in der TNT-Sendung Inside The NBA.