Wagners erzwingen siebtes Spiel - Kleber verletzt

Der Traum von der gewonnenen Playoff-Serie lebt: Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben das vorzeitige Saisonaus in der NBA abgewendet. Im sechsten Duell der Erstrunden-Serie gegen die Cleveland Cavaliers siegte Orlando Magic mit 103:96 und erzwang so ein entscheidendes Spiel zur deutschen Prime-Time am Sonntag.

Der 22-Jährige überzeugte in der Nacht auf Samstag mit 26 Punkten und fünf Rebounds. Gemeinsam mit dem ebenfalls starken Paolo Banchero (27 Punkte) trotzte er damit auch dem überragenden Cavaliers-Star Donovan Mitchell, der 50 Punkte erzielte. Moritz Wagner kam in zwölf Minuten Spielzeit auf zwei Zähler und fünf Rebounds.

Schreckmoment für Kleber

Kleber, der im Verlauf der Serie einige wichtige Dreier verwandelt hatte, verletzte sich jedoch im zweiten Viertel. Der 32-Jährige landete nach einer Aktion in der Luft hart auf der rechten Schulter - er kehrte nicht mehr in die Partie zurück. Laut ESPN zog sich Kleber eine Verstauchung in der Schulter zu. Weltmeister Daniel Theis kam wie schon in vier von fünf Spielen der Serie zuvor für die Clippers nicht zum Einsatz.