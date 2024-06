NBA-Hammer! Neuer Headcoach für LeBron James

Redick vom TV-Experten zum NBA-Headcoach

Redick war selbst 15 Jahre lang in der besten Basketball-Liga der Welt für unter Anderem die Orlando Magic, New Orleans Pelicans – und auch den Stadtrivalen, die Los Angeles Clippers aktiv.

Erst nach der Saison 2020-21 beendete der Guard seine Karriere, einen Titel gewann er übrigens nie. Dann schlug der in Tennnessee geborene Redick einen anderen berufsweg ein und arbeitete zuletzt als TV-Experte bei ESPN, die eben nun den neuen Redick-Job verkündeten.

LeBron-Beziehung als Grund für Verpflichtung?

Die Lakers hatten sich Anfang Mai nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde von Headcoach Darvin Ham getrennt.

Dan Hurley, Trainer an der University of Connecticut, sollte der Nachfolger werden, lehnte zuletzt aber ein Millionen-Angebot des 17-maligen Meisters ab. Hurley (51) hätte angeblich in sechs Jahren 70 Millionen Dollar (ca. 65 Millionen Euro) verdienen können.