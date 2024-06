Ex-NBA-Star und Nowitzki-Mitspieler festgenommen

Erst um ein Uhr in der Nacht fand die Polizei den 40-Jährigen in Groveton bewusstlos wieder. Die Polizisten verabreichten dem ehemaligen Guard das Medikament Narcan, welches zur Behandlung von Überdosierungen von Betäubungsmitteln eingesetzt wird.

Wie die Polizei mitteilte, zeigte das Medikament zunächst nicht die gewünschte Wirkung, sodass dem 40-Jährigen bei der Einlieferung in ein Krankenhaus das Medikament zum zweiten Mal verabreicht wurde. Erst dann habe es gewirkt. Anschließend wurde West aus dem Krankenhaus entlassen und in die Haftanstalt von Fairfax County gebracht.

West leidet an bipolarer Störung

West, der während seiner NBA-Karriere öffentlich über seine Diagnose einer bipolaren Störung sprach, hatte in den letzten Jahren mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. Er wurde 2021 in einem Therapiezentrum für Drogenrehabilitation in Florida behandelt und arbeitete später in der Einrichtung, nachdem der ehemalige Besitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, ihm geholfen hatte, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.