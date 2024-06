Nächster großer Trade in der NBA! Pelicans sichern sich Top-Star

Die New Orleans Pelicans verstärken sich mit einem Topspieler. Für die Atlanta Hawks steht nun eine schwierige Entscheidung bevor.

Die New Orleans Pelicans verstärken sich mit einem Topspieler. Für die Atlanta Hawks steht nun eine schwierige Entscheidung bevor.

Nächster Trade eines Starspielers in der NBA! Der einmalige All-Star Dejounte Murray wird von den Atlanta Hawks zu den New Orleans Pelicans geschickt.

Im Gegenzug für den Guard erhalten die Hawks laut den NBA-Insidern Shams Charania von The Athletic und Adrian Wojnarowski von ESPN Larry Nance Jr., Dyson Daniels und E.J. Liddell sowie zwei Erstrundenpicks.

Der defensivstarke Murray soll für mehr Stabilität bei den Pelicans sorgen, zumal Starting Point Guard CJ McCollum in Sachen Defensive deutliche Schwächen aufweist.

Das wurde in der ersten Playoff-Runde besonders deutlich, als die Pelicans chancenlos gegen die Oklahoma City Thunder waren und mit 0:4 untergingen. Mit Murray soll in der nächsten Saison nun ein neuer Angriff gestartet werden.

NBA: Hawks könnten auch Trae Young traden

Wie der weitere Weg der Hawks aussieht, ist zunächst noch unklar. Atlanta könnte nun entweder wieder alles in die Hände ihres Spielmachers Trae Young legen und hoffen, dass das mit der Verstärkung von den an Nummer 1 gedrafteten Zaccharie Risacher für eine Steigerung reicht.

Hat LeBron Jr. wirklich etwas in der NBA zu suchen?

Hat LeBron Jr. wirklich etwas in der NBA zu suchen?

In dieser Saison waren die Hawks in der Eastern Conference als Zehnter zwar noch ins Play-In-Turnier genommen, dort aber direkt an den Chicago Bulls gescheitert.