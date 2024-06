Mit gigantischem Gegenwert! Blockbuster-Trade in der NBA

von SPORT1 26.06.2024 • 18:40 Uhr Kaum ist die NBA-Saison vorbei, schon gibt es einen Blockbuster-Trade. Die New York Knicks sichern sich einen Spieler ihres Stadtrivalen.

Blockbuster-Trade in der NBA – und der Spieler muss nicht einmal umziehen! Laut übereinstimmenden US-Medienberichten verpflichten die New York Knicks Mikal Bridges von den Brooklyn Nets. Der Gegenwert ist dabei gigantisch und der Deal historisch - zuletzt gab 1983 einen Trade zwischen den Knicks und den Nets.

So schreibt ESPN, dass die Nets von ihrem New Yorker Lokalrivalen unter anderem Bojan Bogdanovic bekommen. Dazu vier ungeschützte Erstrundenpicks und einen weiteren geschützen Pick in der ersten Runde. Außerdem kommen noch ein Pick Swap und ein Zweitrundenpick dazu. Die Knicks bekommen im Gegenzug noch einen Zweitrundenpick aus Brooklyn.

Der 27 Jahre alte Small Forward galt als Wunschspieler der Knicks, um im Osten mit Meister Boston Celtics mithalten zu können. In der vergangenen Saison standen die Knicks in den Conference Semifinals, waren allerdings von Verletzungen geplagt und scheiterten schließlich an den Indiana Pacers.

Trotz der Neuverpflichtung sollen die Knicks Free Agent OG Anunoby im Big Apple halten wollen. Wie sich das auf ein mögliches Angebot für den deutschen Center Isaiah Hartenstein auswirkt, ist aktuell noch unklar.

Bridges bei Knicks mit alten Kollegen vereint

Bridges kam erst im Februar 2023 im Tausch für Kevin Durant von den Phoenix Suns nach New York. In seiner seit 2018 andauernden NBA-Karriere verpasste er bislang noch kein Spiel. In der vergangenen Spielzeit legte er für die Nets im Schnitt 19,6 Punkte in 82 Spielen auf.

Bei den Knicks trifft Bridges übrigens auf alte Bekannte. So holte er mit Jalen Brunson, Josh Hart und Donte DiVincenzo einst auf dem College bei den Villanova Wildcats den NCAA-Titel.