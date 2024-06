NBA: Sprengen die Mavericks ein Super-Duo?

Klay Thompson könnte die Golden State Warriors offenbar verlassen, was das Ende eines legendären Duos in der NBA bedeuten könnte. Interesse gibt es vor dem Start der Free Agency von verschiedenen Teams, darunter auch die Dallas Mavericks.

Klay Thompson könnte die Golden State Warriors offenbar verlassen, was das Ende eines legendären Duos in der NBA bedeuten könnte. Interesse gibt es vor dem Start der Free Agency von verschiedenen Teams, darunter auch die Dallas Mavericks.

Nach den Finals und dem Draft stehen in der NBA mit der Free Agency die nächsten Entscheidungen an.

In allen elf Spielzeiten, die Thompson in der NBA absolvierte, lief der 34-Jährige für die Golden State Warriors auf und verhalf der Franchise in dieser Zeit zu vier Meisterschaften. An der Seite von Superstar Stephen Curry wurde er Teil der „Spash-Brothers“, die die gegnerischen Teams mit ihren verwandelten Dreiern regelmäßig zur Verzweiflung brachten. Jetzt könnte diese Ära jedoch ein Ende finden, weil sich Thompson, dessen Vertrag ausläuft, noch nicht zu den Warriors bekannt hat.

Verlässt Klay Thompson die Warriors

Der mögliche Ersatz könnte mit Thompson also schon bereitstehen, allerdings hatte dieser in den vergangenen Jahren eine eher schwierige Zeit hinter sich. So verpasste er zwischen 2019 und 2021 gleich zwei Spielzeiten in Folge aufgrund von Verletzungen an Knie und Achillessehne.