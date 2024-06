NBA: Überraschungscoup für LeBron bei Lakers? Bericht um neuen Head Coach

Das wäre eine überraschende Zusammenführung in der NBA : Wie The Athletic berichtet, sind die Los Angeles Lakers drauf und dran, J.J. Redick als neuen Head Coach ins Auge zu fassen - und damit auch einen aktuellen Weggefährten von LeBron James.

Denn: Mit dem 39-Jährigen erhielte die in der ersten Playoff-Runde im Westen in fünf Spielen an den Denver Nuggets gescheiterte Franchise im Falle einer Verpflichtung nicht nur einen der einst besten Dreierschützen seiner Generation (41,5 Prozent Trefferquote).

Redick, mit James zwar nie zusammen in einem Team, wirkt an der Seite des Superstars seit dem 19. März 2024 auch in dem gemeinsamen Podcast Mind the Game, in dem in bisher neun Folgen auch der NBA-Basketball im Fokus steht.