Die NBA trauert um eine Legende: "The Destroyer" ist tot

NBA-Legende Al Attles stirbt im Alter von 87 Jahren. Der langjährige Spieler und Trainer der Golden State Warriors hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis.

Die NBA-Welt trauert um eine ihrer größten Ikonen: Al Attles, Hall of Famer und Trainer der NBA-Meistermannschaft der Golden State Warriors von 1975, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Die Warriors gaben am Mittwoch bekannt, dass Attles in seinem Zuhause in der San Francisco Bay Area im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Attles, bekannt als „The Destroyer“ für seinen physischen Spielstil, war eine wahre Institution bei den Warriors. Nach seiner Auswahl in der fünften Runde des NBA-Drafts 1960 durch die Philadelphia Warriors, blieb er der Franchise über sechs Jahrzehnte hinweg treu – ein Rekord in der Geschichte der Liga. In seiner aktiven Zeit als Spieler erzielte der 1,83 Meter große Guard durchschnittlich 8,9 Punkte, 3,5 Assists und 3,5 Rebounds in 711 Spielen. Seine Trikotnummer 16 wird von den Warriors zu seinen Ehren nicht mehr vergeben.

Ein Vermächtnis des Erfolgs und der Menschlichkeit

„Alvin hinterlässt ein tiefes Vermächtnis im Basketball und in der Gemeinschaft der Bay Area, vor allem aber als Familienmensch und Humanist“, hieß es in einer Erklärung der Warriors. „Wir trauern gemeinsam mit seiner Frau Wilhelmina, seinem Sohn Alvin und allen, die ihn kannten und liebten.“

Attles war einer der ersten schwarzen Head Coaches in der NBA und erlebte einige der größten Momente des Basketballs hautnah mit. Er spielte im legendären 100-Punkte-Spiel von Wilt Chamberlain am 2. März 1962 und coachte Rick Barry zu dessen 64-Punkte-Spiel gegen Portland am 26. März 1974. Auch Klay Thompsons 60-Punkte-Spiel in nur drei Vierteln im Dezember 2016 verfolgte er aus nächster Nähe.

Erinnerungen an einen Mentor und Freund

Rick Barry, selbst Hall of Famer, erinnerte sich in einer Erklärung an seinen Mentor und Freund: „Mein Herz ist heute schwer. Al war mein Zimmergenosse in meiner Rookie-Saison. Er lehrte mich wertvolle Lektionen über Professionalität, die man auf dem Spielfeld nicht lernen konnte. Später, als unser Coach während der Meisterschaftssaison 1975, verkörperte er Führungsqualitäten, Zusammenhalt und eine strategische Fähigkeit, die uns zum Erfolg auf höchstem Niveau verhalf.“

Erfolge als Trainer und Manager

Attles coachte die Warriors von 1970 bis 1983 und führte sie 1975 zu einem beeindruckenden Sweep der Washington Bullets im NBA-Finale. Mit 557 Siegen ist er der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Franchise. Nach seiner Trainerkarriere diente er drei Jahre als General Manager und hatte verschiedene Positionen in der Führungsebene inne, darunter als Vizepräsident und Berater. 2019 wurde er in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen, nachdem er bereits 2014 den John R. Bunn Lifetime Achievement Award erhalten hatte.

Ein Gesicht der Franchise

Warriors-Coach Steve Kerr betonte die Bedeutung von Attles für die Organisation: „Die meisten großen Organisationen mit viel Geschichte haben einen Spieler, den jeder mit dieser Franchise verbindet. Al Attles ist dieser Mann für uns. Er ist das Gesicht unserer Franchise für viele Generationen von Warriors-Fans. Wir sind glücklich, ihn zu haben.“

Ein Leben voller Erinnerungen

Attles selbst verglich die großartigen Leistungen, die er miterleben durfte, nie. „Ich habe ein 100-Punkte-Spiel gesehen“, sagte Attles einmal. „Rick war ein großartiger Spieler, der gewinnen wollte. Um so viele Punkte zu erzielen, braucht man die Hilfe seiner Teamkollegen. Ich versuche, sie individuell zu betrachten, denn sobald man anfängt zu vergleichen, wird immer jemand Zweiter. Geben wir ihnen ihren verdienten Respekt.“

Eine unvergessliche Präsenz

Nach einer gesundheitlich bedingten Auszeit in der Saison 2018-19 kehrte Attles für Spiel 4 der NBA-Finals 2019 gegen die Toronto Raptors zurück und wurde von den Fans begeistert empfangen. Clifford Ray, ein ehemaliger Center der Warriors, beschrieb Attles als „Vaterfigur für uns alle“ und betonte, dass schwarze NBA-Spieler sich oft wohler fühlten, von ihm zu lernen, aufgrund ihrer ähnlichen kulturellen Hintergründe.

Ein Leben voller Auszeichnungen

Geboren am 7. November 1936 in Newark, New Jersey, erhielt Attles 2017 den Chuck Daly Lifetime Achievement Award der National Basketball Coaches Association. 1993 wurde er in die Bay Area Sports Hall of Fame aufgenommen. Warriors-Besitzer Joe Lacob würdigte Attles‘ lebenslange Hingabe an die Franchise: „Alvins Name ist gleichbedeutend mit der Warriors-Franchise, nachdem er sein ganzes Erwachsenenleben unserer Organisation gewidmet hat, angefangen bei unseren letzten Saisons in Philadelphia. Er hat in jeder Rolle und Verantwortung über die letzten 60 Jahre hinweg geglänzt, vom Spieler über den Trainer bis hin zum General Manager und zuletzt als Botschafter. Und er hat dies mit einer unglaublichen Menge an Klasse und Bescheidenheit getan.“