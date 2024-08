Live im TV: Erdbeben erschüttert NBA-Sendung

Ein Erdbeben in Los Angeles hat Auswirkungen auf eine NBA-Livesendung. Moderatorin Malika Andrews reagiert völlig gelassen und bringt die Show souverän über die Bühne.

In Los Angeles sind die Bewohner am Montag erneut von einem leichten Erdbeben heimgesucht worden. Der United States Geological Survey bestätigte in der Mittagszeit (kalifornischer Zeit) eine Erschütterung der Stärke 4,4.