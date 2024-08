Die NBA trauert um einen ihrer ganz Großen

NBA-Legende Al Attles, Hall of Famer und ehemaliger Meistertrainer der Golden State Warriors, stirbt im Alter von 87 Jahren. Er prägte die NBA als Spieler, Coach und in anderen Rollen.

Die NBA-Welt trauert um eine Legende: Al Attles, Hall of Famer und Trainer der 1975er-Meistermannschaft Golden State Warriors, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Die Warriors meldeten, dass ihre langjährige Identifikationsfigur am Dienstag in seinem Haus in East Bay im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen sei.