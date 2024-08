NBA: Mega-Offerte gesichert! Superstar sorgt für klare Verhältnisse

SPORT1-AI 29.08.2024 • 20:32 Uhr Stephen Curry verlängert seinen Vertrag bei den Golden State Warriors um ein Jahr. Für 62,6 Millionen Dollar bleibt er bis zur Saison 2026/27.

Stephen Curry hat einer einjährigen Vertragsverlängerung im Wert von 62,6 Millionen Dollar bei den Golden State Warriors zugestimmt. Dies bestätigte sein Agent Jeff Austin von Octagon gegenüber ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski am Donnerstag.

Mit dieser Vereinbarung bleibt Curry bis zur Saison 2026/27 bei den Warriors unter Vertrag und wird damit der dritte NBA-Spieler, neben LeBron James und Kevin Durant, der in seiner Karriere die Marke von 500 Millionen Dollar an Einnahmen überschreitet.

NBA: Regel beeinflusst Vertragsdauer

Curry hatte noch zwei Jahre auf seinem vierjährigen, 215,4 Millionen Dollar schweren Vertrag, den er im August 2021 unterzeichnet hatte.

Aufgrund der Over-38 Regel der NBA, die es Teams verbietet, Spielern, die während des Vertrags 38 Jahre alt werden, Verträge von vier Jahren oder mehr anzubieten, war Curry in dieser Offseason nur berechtigt, eine einjährige Verlängerung zu unterschreiben. Die Vertragsverlängerung wird laut Austin am Donnerstag unterzeichnet.

Curry will seine Karriere bei den Warriors beenden

Der 36-jährige Curry hat mehrfach betont, dass er seine gesamte Karriere bei den Warriors verbringen und dort auch seine Karriere beenden möchte. „Ich habe immer gesagt, dass ich ein Warrior fürs Leben sein möchte“, sagte Curry im Juli gegenüber Andscape. „In dieser Phase meiner Karriere fühle ich, dass das möglich ist.“

Gleichzeitig betonte Curry jedoch auch, dass er weiterhin in einem wettbewerbsfähigen Team spielen möchte: „Wenn es eine Situation wäre, in der man am unteren Ende der Tabelle steht und nur bleibt, weil man dort bleiben möchte, hätte ich damit Schwierigkeiten. Aber ich glaube nicht, dass das die Realität sein wird.“

Warriors setzen auf Curry und junge Talente

Die Nutzung von Currys verbleibenden Jahren hat für die Warriors in diesem Sommer oberste Priorität, da das Team daran arbeitet, seinen Kader neu zu gestalten und zu verbessern. Innerhalb der Warriors besteht der Glaube, dass sie mit Curry immer eine Chance haben, etwas Großes zu erreichen. Warriors-Generalmanager Mike Dunleavy zeigte sich im Juli zuversichtlich, dass sie Curry für einige weitere Jahre binden können und sagte, dass er "alles bekommen kann, was er will", um dies sicherzustellen.

In der Saison 2023/24, seiner 15. Saison, erzielte Curry durchschnittlich 26,4 Punkte bei einer Dreipunktquote von 40,8 Prozent , 5,1 Assists und 4,5 Rebounds pro Spiel. Die Warriors treten jedoch in eine neue Ära ein, da Klay Thompson nach 13 Saisons bei den Golden State Warriors in der Free Agency zu den Dallas Mavericks gewechselt ist.

Verstärkung durch junge Spieler und Neuzugänge

Neben Curry als weiterhin zentralem Punkt und dem erfahrenen Draymond Green planen die Warriors, stärker auf junge Spieler wie Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski und Trayce Jackson-Davis zu setzen. Kuminga, der in seine vierte Saison geht, ist für eine Verlängerung im Wert von bis zu 215 Millionen Dollar über fünf Jahre berechtigt. Zudem haben die Warriors mit Buddy Hield, Kyle Anderson und De‘Anthony Melton verstärkt.