Joel Embiid verlängert: Mega-Deal sichert Zukunft bei den 76ers

Joel Embiid verlängert bei den 76ers um drei Jahre für 192,9 Millionen Dollar bis 2028-29. Er strebt eine Karriere in Philadelphia an und bleibt Herzstück des Teams.

Joel Embiid verlängert bei den 76ers um drei Jahre für 192,9 Millionen Dollar bis 2028-29. Er strebt eine Karriere in Philadelphia an und bleibt Herzstück des Teams.

Embiid verkündete die Verlängerung am Freitagmorgen und betonte, dass er hofft, seine gesamte Karriere bei den Sixers zu verbringen. "Philadelphia ist mein Zuhause. Ich möchte hier für den Rest meiner Karriere bleiben", schrieb Embiid auf Instagram. "Ich liebe diese Gemeinschaft und alles, was ihr mir und meiner Familie gegeben habt. Es gibt noch viel zu tun. Ihr verdient eine Meisterschaft und ich denke, wir fangen gerade erst an!"