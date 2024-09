Reporter-Hammer in der NBA! Insider Wojnarowski hört auf

Mit Adrian Wojnarowski beendet eines der prägendsten Gesichter rund um die NBA seine Karriere als News-Reporter für ESPN. Der Routinier und Insider klingt dabei durchaus verbittert - und tritt sogleich mit viel Vorfreude einen neuen Job an alter Wirkungsstätte an.

Großes Beben in der Medien-Welt der NBA! Reporter-Koryphäe Adrian Wojnarowski hat vorerst seine letzte „Woj-Bomb“ rausgehauen - der NBA-Insider beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit. Der 55-Jährige, der sich in den vergangenen sieben Jahren bei ESPN mit seinen Einblicken rund um das Geschehen in der stärksten Basketball-Liga der Welt einen Namen gemacht hat, zieht sich komplett aus seinem bisherigen Metier zurück.