Rücktritt mit 21! NBA-Star will "Jesus folgen"

Im Alter von nur 21 Jahren bestätigt AJ Griffin von den Houston Rockets sein Karriereende. Nach zwei Jahren in der NBA will der einstige Erstrundenpick offenbar Priester werden.

Eine vielversprechende NBA -Karriere findet ihr Ende, bevor sie richtig begonnen hat: AJ Griffin hat im Alter von nur 21 Jahren seinen Rücktritt verkündet. Seine Entscheidung teilte der US-Amerikaner am Wochenende in den sozialen Medien mit, nachdem einige Tage zuvor entsprechende Gerüchte die Runde gemacht hatten .

„Ich habe den Basketball aufgegeben, um Jesus zu folgen“, erklärte Griffin, der sich erst im Sommer den Houston Rockets angeschlossen hatte. „Ich weiß, dass das in den Augen vieler Leute wie ein Verlust aussieht – in den Augen der Welt ist es ein Verlust.“

Weiter lassen Griffins Worte den Schluss zu, dass er Priester werden möchte. „Aber ich möchte euch nur sagen, dass ich super aufgeregt bin, weil ich Gott wirklich mit meinem vollen ‚Ja‘ dienen kann. Ich habe das Gefühl, dass das Loslassen vom Basketball mir erlaubt, in den Vollzeitdienst zu gehen und dem Herrn wirklich von ganzem Herzen zu dienen, auch mit all meiner Zeit“, führte er aus.

Nur zwei Jahre in der NBA

Griffin war erst 2022 in die NBA gekommen, als er von den Atlanta Hawks im Draft mit dem 16. Pick ausgewählt wurde. Ende Juni tradete die Franchise den jungen Basketballer zu den Houston Rockets. Dort wurde nun sein Vertrag aufgelöst.

US-Medien hatten in der vergangenen Woche berichtet, dass Griffins Vertrag zunächst für ein Jahr ausgesetzt werden soll, damit sich der Spieler in Ruhe Gedanken über die Fortsetzung seiner NBA-Karriere machen könne. In der kommenden Saison hätte Griffin wohl ein Gehalt von 3,9 Millionen US-Dollar kassiert.