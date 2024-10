Lebrons Vater-Sohn-Glück schon bald vorbei

Das erste Vater-Sohn-Duo der NBA wird in Kürze gesprengt. Bronny James soll schon bald nicht mehr ausschließlich an der Seite von Superstar LeBron spielen.

Bronny James wird in absehbarer Zeit zwischen der NBA und der G-League pendeln. Der Sohn von Superstar LeBron James soll in der Entwicklungsliga den nächsten Schritt machen. Das gab J.J. Redick bekannt. Der Trainer der Los Angeles Lakers gab aber auch an, dass sich die Pläne auch schnell wieder ändern könnten.

LeBron freut sich auf Bronny-Entwicklung

Nach dem Heimspiel am Samstag gegen die Sacramento Kings reisen die Lakers nach Phoenix, Cleveland, Toronto, Detroit und Memphis. „Der Plan, dass Bronny zwischen den Lakers und South Bay wechselt, war von Anfang an der Plan“, meinte Redick bei ESPN . Darüber habe auch LeBron schon gesprochen.

Vorbereitung auf NBA

In der G-League wird Spielern die Gelegenheit geboten, sich auf die NBA vorzubereiten. „Für uns, die wir der Spielerentwicklung Priorität einräumen, ist Bronny so etwas wie die erste Fallstudie, denn sein Grundniveau an Gefühl, Athletik, Offensivverteidiger, Schießen, Passen - es gibt eine Menge an seinem Spiel zu mögen“, erklärte Redick im Juli.