NBA 2024/25: Stars, Favoriten, die deutschen Stars, Spiele live im TV und Stream

SPORT1 22.10.2024 • 15:00 Uhr Die NBA beginnt mit gleich mit zwei Krachern. Wer überträgt live? Wer sind die Titelfavoriten? Und welche Deutschen sind dabei? Alle Infos zur NBA-Saison 2024/25 gibt‘s hier!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet die neue Saison in der spektakulärsten Basketball-Liga der Welt.

Mit den Spielen von Titelverteidiger Boston Celtics gegen die New York Knicks (Mi, 1.30 Uhr MEZ) und der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves (4 Uhr MEZ) sorgt die NBA gleich zu Beginn für große Aufmerksamkeit.

SPORT1 hat alle Informationen rund um die neue Saison.

Wer überträgt die NBA live?

ProSieben und ProSieben MAXX zeigen mindestens 50 Spiele der Regular Season im Free TV, bei ran.de laufen die Spiele ebenfalls im Livestream. Der Streamingdienst DAZN überträgt in der Regular Season bis zu sieben Spiele pro Woche.

Um alle Spiele sehen zu können, müssten Fans den League Pass der NBA abonnieren. Er wird derzeit für 139,99 Dollar für die gesamte Saison angeboten.

NBA-Spielplan: Wie funktioniert die Saison?

Die 30 Teams - je 15 in der Eastern und der Western Conference - bestreiten bis zum 13. April je 82 Saisonspiele. Danach ziehen die jeweils besten sechs Teams im Osten und Westen direkt in die Play-offs ein, die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn ermitteln in einem Play-in-Turnier jeweils zwei weitere Play-off-Teilnehmer.

Vier K.o.-Runden nach dem Modus best of seven muss der künftige Meister gewinnen. Die Finalserie beginnt am 5. Juni.

Im Laufe der Saison wird zum zweiten Mal das „In-season tournament“ um den NBA Cup ausgetragen. Bei diesem Turnier werden alle NBA-Teams in sechs Gruppen à fünf Teams aufgeteilt. Jeweils die Gruppensieger plus die zwei besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für die K.-o.-Phase des Turniers.

Diese ist für den 10. und 11. Dezember (Viertelfinale), den 14. Dezember (Halbfinale) und den 17. Dezember (Finale) angesetzt. Die Halbfinals und das Finale finden in Las Vegas statt. Auch hier zählen mit Ausnahme des Finals alle Spiele in die Bilanz der regulären Saison mit ein.

Highlights der NBA-Saison

Traditionell setzt die NBA am 1. Weihnachtsfeiertag einige der prestigeträchtigsten Duelle an. In diesem Jahr gibt es die San Antonio Spurs bei den New York Knicks, das Gastspiel der Minnesota Timberwolves bei den Dallas Mavericks, die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers at Boston Celtics sowie Golden State Warriors gegen die Los Angeles Lakers und die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets.

Da alle Spiele nicht gleichzeitig, sondern hintereinander gespielt werden, läuft in den USA den ganzen Tag über Basketball. In Deutschland übertragen ProSieben MAXX und DAZN die Spiele, die dann vom frühen Abend bis zum frühen Morgen des 2. Weihnachtstages MEZ laufen.

Ebenfalls großer Beliebtheit erfreut sich das Allstar-Game, das in dieser Saison am 16. Februar im Chase Center der Golden State Warriors in San Francisco ausgetragen wird.

NBA: Das sind die deutschen Spieler

Erstmals in der Geschichte der NBA spielen drei deutsche Profis im gleichen Team. Neben den Weltmeistern Franz und Moritz Wagner steht auch der an Position 18 gedraftete Neuling Tristan da Silva nun bei Orlando Magic unter Vertrag.

Orlando gehört ebenso wie die New Orleans Pelicans mit Neuzugang und Weltmeister Daniel Theis zu den Playoff-Kandidaten. Oklahoma City Thunder mit dem derzeit verletzten Isaiah Hartenstein, der von den New York Knicks gekommen ist, zählt sogar zum Kreis der Titelkandidaten.

Um die NBA-Krone wollen oder sollen auch Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks und Neuling Ariel Hukporti mit den Knicks mitspielen. Die Brooklyn Nets mit Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder werden indes zu den schlechtesten Teams der Liga gezählt.

Das sind die Titelfavoriten in der NBA

Zu erst der sehr tief besetzte Titelverteidiger Boston Celtics mit seinen Stars Jayson Tatum und Jaylen Brown. Im Osten sind zudem vor allem die umgebauten New York Knicks um Star-Center Karl-Anthony Towns stark einzuschätzen.

Im Westen zählen vor allem Vorjahres-Vize Dallas Mavericks und das junge, vielversprechende Team von Oklahoma City Thunder zu den Finalanwärtern. Die Denver Nuggets haben zwar im Serben Nikola Jokic den besten Spieler der Welt in ihren Reihen, dahinter fehlt aber Tiefe.

Nichts mehr mit dem Titelkampf zu tun haben zwei der dominierenden Teams der vergangenen Dekade(n): Die Golden State Warriors um Stephen Curry und die Los Angeles Lakers von LeBron James befinden sich auf Sinnsuche.

