NBA: Historische Premiere! LeBron James und Sohn Bronn schreiben Geschichte

SPORT1 07.10.2024 • 06:27 Uhr LeBron und Bronny James schreiben NBA-Geschichte, weil sie erstmals gemeinsam für die Lakers spielen. Die Liga ist geprägt von erfolgreichen Vater-Sohn-Duos.

In der NBA-Geschichte hat es noch nie ein Vater-Sohn-Duo gegeben, das gemeinsam in einem Spiel auf dem Parkett stand. Doch LeBron James hat lange davon geträumt, mit seinem Sohn Bronny in der Liga zu spielen. Dieser Traum wurde nun wahr. Am Sonntag betraten LeBron und Bronny im uzweiten Viertel im Preseason-Spiel der Lakers gegen die Phoenix Suns beim 114:118 gemeinsam das Feld - und das ausgerechnet am 20. Geburtstag von Bronny.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist unwirklich“, sagte Lakers-Trainer JJ Redick vor dem Spiel. „Es wird Spaß machen, wenn sie zusammen auf dem Platz stehen. Ich freue mich darauf. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich Teil der Geschichte sein darf.“

Bronny James enttäuscht erneut

Allerdings sammelte Bronny an dem historischen Tag wenig Argumente für weitere Einsätze. Der Rookie blieb in 13 Minuten ohne Punkte und warf auch nur ein Mal. Er sammelte lediglich zwei Rebounds. Schon im ersten Preseason-Spiel enttäuschte er. Vater LeBron hingegen kann es auch in seiner 22. Saison noch. Er kam auf 19 Punkte, fünf Rebounds und vier Assists in nur 16 Minuten.

Die Geschichte der Liga zeigt, dass Talent oft in der Familie liegt. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Dell Curry, einer der besten Dreipunkt-Schützen seiner Ära. In 16 NBA-Saisons gewann er den Sixth Man of the Year Award 1993-94 und erzielte in neun Saisons mindestens 40 Prozent von der Dreierlinie. Seine Söhne, Stephen und Seth Curry, folgten seinem Beispiel und wurden ebenfalls Elite-Schützen. Stephen Curry hat vier Meisterschaften gewonnen und ist der NBA-Rekordhalter für die meisten Dreipunktwürfe.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weitere berühmte Vater-Sohn-Duos

Kobe Bryants Vater, Joe Bryant, spielte acht Saisons in der NBA. Nachdem Kobe 1996 von den Charlotte Hornets gedraftet wurde, wechselte er sofort zu den Lakers und gewann fünf Meisterschaften. Rick Barry, ein 12-facher All-Star, sah seinen Sohn Brent Barry ebenfalls in der NBA erfolgreich werden. Brent gewann zwei Meisterschaften mit den San Antonio Spurs.

Mychal Thompson, der erste ausländische Spieler, der als Nr. 1 gedraftet wurde, gewann zwei Meisterschaften mit den Lakers. Sein Sohn, Klay Thompson, hat vier Titel mit den Warriors geholt. Beide gehören zu den wenigen Vater-Sohn-Duos, die jeweils einen NBA-Titel gewonnen haben.

Die Hardaways und Waltons

Tim Hardaway, bekannt für seinen "Killer Crossover", hatte eine glanzvolle Karriere, die sein Sohn Tim Hardaway Jr. fortsetzte. Bill Walton, ein zweifacher Champion, sah seinen Sohn Luke ebenfalls zwei Titel gewinnen. Beide Waltons spielten eine entscheidende Rolle in ihren Teams.