Philadelphia 76ers: Mit Star-Power und Strategie zum NBA-Titel?

SPORT1-AI 15.10.2024 • 18:19 Uhr Die Philadelphia 76ers setzen auf ein riskantes, aber potenzialreiches Team um Joel Embiid und Neuzugang Paul George, um den NBA-Titel zu jagen.

Die Philadelphia 76ers haben in der NBA-Offseason für Aufsehen gesorgt und sich zu einem ernstzunehmenden Titelanwärter entwickelt. Nach dem enttäuschenden Aus in der ersten Runde der Playoffs 2024 gegen die New York Knicks standen die 76ers vor einer ungewissen Zukunft. Mit nur zwei Spielern unter Vertrag – dem ungedrafteten Rookie Ricky Council IV und dem MVP von 2023, Joel Embiid – mussten sie handeln.

In einem mutigen Schritt verpflichtete Philadelphia Paul George, der seine Heimat Los Angeles verließ, um einen Vierjahresvertrag bei den 76ers zu unterschreiben. Tyrese Maxey erhielt einen neuen Fünfjahresvertrag, nachdem er im Vorjahr auf eine Vertragsverlängerung verzichtet hatte. Auch Kelly Oubre Jr. und Kyle Lowry blieben dem Team treu, während Caleb Martin, Eric Gordon und Andre Drummond neu hinzukamen.

Embiid selbst verlängerte seinen Vertrag um drei Jahre. „Es war wahrscheinlich nicht empfohlen“, scherzte Sixers-Präsident Daryl Morey gegenüber ESPN. „Aber es war definitiv der beste Plan – auch wenn es ein sehr riskanter Plan war.“

Embiid will weniger spielen

Nach Jahren voller Verletzungen und Dramen um Stars wie Jimmy Butler und Ben Simmons, haben die 76ers nun ein stabiles Umfeld um Embiid geschaffen. Der Superstar, der in der Vergangenheit oft von Verletzungen geplagt war, hat sich zum Ziel gesetzt, gesund in die Playoffs zu gehen. „Ich habe alles erreicht [individuell]“, sagte Embiid zu ESPN. „Aber es fehlt noch der Gewinn einer Meisterschaft.“

Embiid, der in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat in der Offseason elf bis 14 Kilo abgenommen. Inspiriert von Tim Duncan, hofft er, dass ein schlankerer Körper ihm hilft, die Strapazen der NBA-Saison besser zu bewältigen. „Es ist die Evolution deines Körpers und das Älterwerden“, erklärte Embiid. Zudem plant er, keine Back-to-Back-Spiele mehr zu bestreiten. „Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass ich nie wieder Back-to-Backs spielen werde“, so Embiid.

Die 76ers wollen Embiid bestmöglich auf die Playoffs vorbereiten. Coach Nick Nurse, der Kawhi Leonard 2018-19 zu einem Titel mit den Toronto Raptors führte, setzt auf ein ähnliches Management. „Wir müssen nicht 45, 55 oder 65 Siege erreichen“, sagte Nurse. Embiid wird weiterhin eine Knieorthese tragen, auch wenn er sich damit unwohl fühlt. „Es ist das Richtige, um mich für den Rest meiner Karriere zu unterstützen“, betonte er.

George Verletzung könnte Sixers bremsen

Doch schon in der Preseason mussten die Sixers wieder einen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen. Starspieler Paul George hatte sich im Preseason-Sieg gegen die Atlanta Hawks am linken Knie verletzt. Der Vorfall ereignete sich im zweiten Viertel, als George versuchte, Hawks-Forward Jalen Johnson zu verteidigen. Sein linkes Bein knickte in einem unglücklichen Winkel ein und er musste das Spiel vorzeitig beenden.

„Hoffentlich ist alles in Ordnung, damit er schnell wieder bei uns ist“, sagte 76ers-Coach Nick Nurse nach dem Spiel. George, der erst in dieser Offseason einen Vierjahresvertrag bei den 76ers unterschrieben hat, spielte erst sein zweites Preseason-Spiel für das Team. Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da Philadelphia bereits auf Center-Star Joel Embiid verzichten muss. Embiid, der in der letzten Saison aufgrund einer Knieverletzung nur 39 Spiele absolvieren konnte, wird den Rest der Preseason aussetzen, um sich für den Saisonauftakt gegen die Milwaukee Bucks am 23. Oktober vorzubereiten.

Wie lange George ausfällt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Ein längerer Ausfall des neuen Sixers-Stars könnte die großen Pläne des Teams aus Philadelphia aber schnell durchkreuzen.

76ers wollen endlich etwas erreichen

In der Free Agency erhielt Andre Drummond einen überraschenden Anruf von Embiid. „Einen Anruf vom besten Center der NBA zu bekommen, der sagt: ‚Ich brauche dich hier‘... das ist schwer abzulehnen“, erzählte Drummond. Seine Rückkehr soll helfen, die Schwäche der 76ers zu beheben, wenn Embiid auf der Bank sitzt.

Philadelphia hat sich mit George, Martin und Oubre verstärkt, während Gordon und Lowry für Erfahrung sorgen. „Ich mag, wo wir stehen“, sagte George. „Joel ist immer noch unser Trumpf. Und wir haben großartige Ergänzungen um ihn herum.“ Trotz starker Konkurrenz in der Eastern Conference sind die 76ers optimistisch, dass sie in dieser Saison eine neue Geschichte schreiben können.