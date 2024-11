Chris Paul: Historischer Meilenstein mit 12.000 Assists in der NBA erreicht

SPORT1-AI 17.11.2024 • 09:19 Uhr Chris Paul erreicht als dritter NBA-Spieler 12.000 Assists, inspiriert sein Team und bleibt trotz langsamerem Spielstil ein effizienter Mentor bei den Spurs.

Ein weiterer Meilenstein in der beeindruckenden Karriere von Chris Paul: Der Point Guard der San Antonio Spurs hat als dritter Spieler in der Geschichte der NBA die Marke von 12.000 Assists erreicht. Mit seinem dritten Assist, nur 3:34 Minuten nach Beginn der Partie gegen die Los Angeles Lakers (115:120), gesellte sich Paul zu einer elitären Gruppe, die bisher nur aus John Stockton (15.806) und Jason Kidd (12.091) bestand.

Paul erinnerte sich an seine Anfänge in der Liga: „Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Utah spielte und hochschaute, um zu sehen, dass John Stockton der Allzeitführende in Assists und Steals war. Ich dachte: ‚Ich werde das einholen.‘ Das war natürlich eine Lüge. Aber hinter John Stockton Zweiter zu sein, ist wirklich cool.“

Ein starker Start gegen die Lakers

Bereits in den ersten 2:14 Minuten des Spiels am Freitag verteilte Paul seine ersten beiden Assists, indem er Julian Champagnie für einen Drive-Layup und Victor Wembanyama für einen 29-Footer von der Flügelposition fand. Mit 8:26 Minuten auf der Uhr im ersten Viertel schrieb Paul Geschichte, als er einen Alley-Oop-Pass zu einem krachenden Dunk von Wembanyama spielte, was den Spurs eine 13:4 Führung in ihrem NBA-Cup-Auftaktspiel verschaffte.

Einfluss auf das junge Team

Paul beendete das Spiel mit 11 Punkten, 11 Assists und 2 Steals. Trotz seiner Leistung blieb San Antonio in NBA-Cup-Spielen seit der letzten Saison sieglos (0:5). „Wow, das ist eine riesige Zahl“, sagte Wembanyama über Pauls 12.000-Assist-Meilenstein. „Es ist schwer vorstellbar, wie viel man im Durchschnitt über wie viele Jahre dafür leisten muss. Jeder Spieler möchte seinen Namen eines Tages dort sehen. Es ist einfach unglaublich.“

Paul als Mentor und Spieler

Die Spurs hatten große Erwartungen an Paul, als sie ihn im Juli verpflichteten, um neben dem 20-jährigen Phänomen Wembanyama zu spielen. Paul hat auf ganzer Linie geliefert und in dieser Saison bereits sechs Spiele mit mindestens 10 Assists abgeliefert. "Das Erste, was ich in solchen Situationen sage, ist, dass man den Jungs zeigen muss, dass man spielen kann", erklärte Paul über seine Rolle im jungen Team. "Ich gehe nicht rein, um jemandes Coach zu sein. Sie wollen sehen, was du jetzt machst, richtig? Deshalb habe ich so trainiert und gearbeitet, wie ich es tue."

Effizienz trotz langsamerem Spiel

Paul hat in dieser Saison fünf Double-Doubles mit mindestens 10 Assists erzielt und steht in seiner Karriere bei 518, was ihn in dieser Kategorie ebenfalls hinter Stockton auf Platz zwei der Liga-Geschichte bringt. Obwohl Pauls Ankunft das Tempo der Spurs verlangsamt hat, bleibt das Team unter seiner Führung effektiv in der Assist-Quote. San Antonio rangierte vor dem Spiel am Freitag auf Platz 22 in der Pace, nachdem sie die letzte Saison auf Platz 3 der NBA beendet hatten. Dennoch belegten die Spurs den zweiten Platz in der Assist-Quote (68,7%).

