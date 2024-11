Cleveland Cavaliers: Historischer 15-0 Saisonstart – Rekordjagd in der NBA

SPORT1-AI 19.11.2024 • 08:55 Uhr Die Cavaliers starten historisch stark in die NBA-Saison mit 15:0 Siegen, glänzen durch Teamleistung und bereiten sich auf das Duell mit den Celtics vor.

Die Cleveland Cavaliers setzen in der NBA ihren beeindruckenden Lauf fort und bleiben nach einem 128:114-Sieg gegen die Charlotte Hornets ungeschlagen. Darius Garland erzielte 25 Punkte, während Ty Jerome in Abwesenheit von Donovan Mitchell mit 24 Punkten seinen Karrierebestwert einstellte.

Mit diesem Sieg gehören die Cavs zu den nur vier Teams in der NBA-Geschichte, die eine Saison mit 15 Siegen ohne Niederlage begonnen haben. Sie liegen damit gleichauf mit den 1993-94 Houston Rockets und den 1948-49 Washington Capitols und nur hinter den 2015-16 Golden State Warriors, die mit 24:0 starteten und die Saison mit einem Rekord von 73-9 beendeten.

Teamleistung und historische Meilensteine

Evan Mobley steuerte 23 Punkte und 11 Rebounds bei, während Jarrett Allen mit 21 Punkten und 15 Rebounds glänzte. Dies markiert erst das zweite Mal in der Geschichte der Cavaliers, dass vier Spieler in aufeinanderfolgenden Spielen jeweils über 20 Punkte erzielten – das letzte Mal geschah dies 1972. Die Cavaliers haben damit nicht nur die längste Siegesserie ihrer Franchise-Geschichte ausgebaut, sondern auch den Sportfans in Cleveland neuen Grund zur Freude gegeben, nachdem die Football-Saison der Browns bereits frühzeitig gescheitert war.

„Es ist unglaublich“, sagte Jarrett Allen über die Unterstützung der Stadt. „Alle zeigen überall in der Stadt eine Menge Energie. Es ist unglaublich, wie Cleveland uns angenommen hat. Sie kommen zu jedem Spiel und feuern uns bei allem an. Die Stadt Cleveland steht hinter uns.“

Strategische Entscheidungen und Herausforderungen

Obwohl die Cavaliers ihre Siegesserie fortsetzen wollten, war es wichtiger, Donovan Mitchell eine Pause zu gönnen. Der neue Head Coach Kenny Atkinson, der mit den Cavs noch ungeschlagen ist, betonte, dass es Priorität habe, sich an den Plan mit Mitchell zu halten. Trotz der Abwesenheit von Mitchell, der zuletzt 37 Punkte erzielt hatte, blieb das Team stark und nutzte die Gelegenheit, um die Bank weiterzuentwickeln. Positiv war auch, dass alle eingesetzten Spieler wertvolle Minuten und Momente beitrugen, obwohl Isaac Okoro und Dean Wade in der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausfielen.

Spannung vor dem Duell mit den Celtics

Am Dienstag steht für die Cavaliers eine echte Bewährungsprobe an, wenn sie im TD Garden auf die amtierenden NBA-Champions, die Boston Celtics, treffen. "Boston Garden", sagte Atkinson. "Was gibt es Besseres?" Es ist das vierte Mal in der NBA-Geschichte, dass ein Team mit einer Siegesserie von 15 oder mehr Spielen auf den Titelverteidiger trifft. Atkinson, der als erster Coach seine ersten 15 Spiele mit einem neuen Team gewonnen hat, freut sich auf die Herausforderung: "Es ist großartig für die NBA, oder? Alle werden zuschauen, und ich weiß, dass unsere Jungs gespannt sind."

Ein Rematch mit Erinnerungen

Die Cavaliers erinnern sich noch gut an die letztjährige Niederlage gegen die Celtics in den Eastern Conference Halbfinals. Jarrett Allen, der damals verletzt war, blickt mit Vorfreude auf das erneute Aufeinandertreffen: "Es ist ein Rematch. Ich weiß, dass sie einige Spieler nicht hatten. Und wir hatten mich nicht, also will ich versuchen, sie zu schlagen und zu sehen, wo wir stehen." Auch Atkinson sieht das Spiel als wichtigen Test für die Titelambitionen der Cavs: "Es wird ein großartiger Test für uns. Sie spielen offensichtlich einen anderen Stil, fünf-out mit fünf Schützen, also wird es ein wirklich guter Test für uns. Wir sind jetzt an dem Punkt – 15-0 – und lassen uns gegen die Besten testen."