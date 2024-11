NBA: Bronny James vorerst im Lakers-Nachwuchsteam

Das ist bitter! Das bislang einzige Vater-Sohn-Duo in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist vorerst Geschichte: Bronny James , Sohn von Superstar LeBron James, wird künftig wie angekündigt für das Entwicklungsteam der Los Angeles Lakers, die South Bay Lakers, spielen. Das gab nun der Klub bekannt, nachdem sich diese Entwicklung bereits in der Vorwoche abgezeichnet hatte .

Die zweite Mannschaft der Kalifornier startet am Wochenende in die neue Saison der G-League. Was verwundert: Laut ESPN soll der 20-Jährige Bronny James nur Heimspiele seiner neuen Mannschaft bestreiten.

In der G-League wird Spielern die Gelegenheit geboten, sich auf die NBA vorzubereiten. „Für uns, die wir der Spielerentwicklung Priorität einräumen, ist Bronny so etwas wie die erste Fallstudie, denn sein Grundniveau an Gefühl, Athletik, Offensivverteidiger, Schießen, Passen - es gibt eine Menge an seinem Spiel zu mögen“, erklärte Lakers-Coach J.J. Redick schon im Juli.