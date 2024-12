Einbruch bei Luka Doncic: NBA-Star bleibt unverletzt – Sicherheitswarnungen nehmen zu

SPORT1-AI 29.12.2024 • 10:02 Uhr Diebe sind in das Haus des slowenischen Basketball-Stars Luka Doncic eingebrochen. Es ist der nächste in einer Reihe von Vorfällen bei Sportstars.

Böse Überraschung für Basketballstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Haus des Slowenen eingebrochen. Dies ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Einbrüchen bei prominenten Sportlern, wie seine Managerin Lara Beth Seager gegenüber ESPN bestätigte.

„Zum Glück war niemand zu Hause, und Luka und seine Familie sind sicher“, erklärte Seager. „Luka hat eine Anzeige bei der Polizei erstattet, und die Ermittlungen laufen.“ Laut den Dallas Morning News soll Schmuck im Wert von 30.000 Dollar (rund 28.700 Euro) gestohlen worden sein.

Der Einbruch ist nicht die einzige Herausforderung, mit der Doncic derzeit zu kämpfen hat. Der Point Guard zog sich bei der Niederlage der Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves am Weihnachtstag eine Zerrung in der linken Wade zu. Laut ESPN muss er mindestens einen Monat pausieren.

Einbruchsserie bei Sportstars

Doncic war nicht das einzige prominente Opfer von Einbrüchen in den USA. Bereits im Oktober wurden die Häuser der Kansas City Chiefs-Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce heimgesucht. Auch in das Haus von Cincinnati Bengals Quarterback Joe Burrow in Ohio wurde während eines Auswärtsspiels gegen die Dallas Cowboys am 9. Dezember eingebrochen.

In der NBA traf es am 2. November den Forward der Milwaukee Bucks, Bobby Portis, und am 15. September den Guard der Timberwolves, Mike Conley, als er ein Spiel der Minnesota Vikings besuchte. Portis hatte eine Belohnung von 40.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt.

Sicherheitswarnungen von NFL und NBA

Nach den vergangenen Einbrüchen haben die NFL und NBA Sicherheitswarnungen an ihre Spieler herausgegeben und sie aufgefordert, zusätzliche Vorkehrungen zum Schutz ihrer Häuser zu treffen. In Liga-Memos, die der Associated Press vorliegen, erklärte die NFL, dass die Häuser von Profisportlern zunehmend von organisierten und gut ausgebildeten Gruppen ins Visier genommen werden.