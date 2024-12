"Jeder hat es gesehen": Wut nach Schiri-Eklat

Die Niederlagenserie der Golden State Warriors geht weiter. Nach dem Spiel steht eine kontroverse Schiedsrichterentscheidung im Mittelpunkt. Vor allem der Warriors-Coach Steve Kerr wütet in Richtung der Schiedsrichter.

Nach der 115:119-Niederlage der Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets am Dienstagabend kochte die Stimmung bei Warriors-Coach Steve Kerr über. Der Grund: Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in den Schlusssekunden des Spiels.

Kerr argumentierte, dass dies ein technisches Foul hätte nach sich ziehen müssen, was den Warriors einen Freiwurf und Ballbesitz beschert hätte. Stattdessen entschied Crew Chief Tyler Ford auf einen Jump Ball.

NBA-Schiedsrichter verteidigen umstrittene Entscheidung

Braun selbst gab an, dass er wusste, dass sein Team keine Auszeit mehr hatte, da Denver-Coach Michael Malone und sein Stab dies besprochen hatten.

„Nein“, antwortete Braun auf die Frage, ob er ein Timeout gerufen habe. „Es sah vielleicht so aus. Ich habe den Ball ein wenig auf dem Boden herumgetippt. Meine Hände haben sich bewegt, aber die Schiedsrichter haben es nicht gepfiffen.“

Golden State Warriors in der Krise: Fünfte Niederlage in Folge

Für die Warriors war es ein frustrierendes Ende einer Partie, in der sie eine Sechs-Punkte-Führung in den letzten 2:32 Minuten verspielten. Denver lag 6:13 Minuten vor Schluss sogar noch mit elf Punkten zurück, beendete das Spiel jedoch mit einem 21:6-Lauf.

Ohne Draymond Green, der aufgrund von Problemen mit der linken Wade pausierte und sich am Mittwoch einem MRT unterziehen wird, fanden die Warriors kein Mittel gegen den amtierenden MVP Nikola Jokic.

Kerr stinksauer: „Haben versucht, Home Runs zu schlagen“

„Wir haben in den letzten Minuten der ersten Halbzeit drei oder vier Mal den Ball verloren und eine 12-Punkte-Führung verspielt, weil wir versucht haben, Home Runs zu schlagen“, sagte Kerr: „Und diese Liga ist gnadenlos. Wenn du denkst, du kannst in die Highlight-Reels kommen, allen zeigen, was für ein besonderer Spielzug dir gelingt, wird es ein Turnover. Wir müssen einfache Entscheidungen treffen. Wenn wir das tun, sind wir wirklich gut.“