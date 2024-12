NBA: Schwere Verletzung bei Mo Wagner? Bruder leidet mit

Der Basketball-Weltmeister verletzte sich im NBA -Spiel seiner Orlando Magic gegen Miami Heat (121:114) womöglich schwer am linken Knie. Nach Klubangaben wird er „weiteren Untersuchungen unterzogen“.

NBA: Wagner verletzt sich am Knie

Franz Wagner leidet mit Bruder

Sein jüngerer Bruder Franz, der sich Anfang des Monats einen Riss des schrägen Bauchmuskels zugezogen hatte und lange ausfallen wird, hielt sich im Publikum die Hand vor die Augen, dann sackte er in seinen Stuhl.

Mitspieler Cole Anthony, der mit 35 Punkten zum Matchwinner avancierte, sagte nach der Partie über Mo Wagner: „Sie werden keinen Kerl treffen, der so hart arbeitet wie er, der sich so für das Spiel engagiert wie er. Wir wollten diesen Sieg für ihn holen.“

In den Hintergrund rückte dabei, dass Orlando erst zum zweiten Mal in seiner Franchise-Geschichte einen 25-Punkte-Rückstand in einen Sieg ummünzte. Dabei half auch der deutsche Rookie Tristan da Silva mit acht Punkten. Das 4. Viertel gewann Orlando mit 37:8.