Nächster Meilensteine in der NBA: LeBron James bricht All-Star-Rekord

SPORT1-AI 24.01.2025 • 08:07 Uhr LeBron James verbessert mit seiner 21. All-Star-Teilnahme seinen eigenen Rekord. Schon in der vergangenen Saison hatte er die Bestmarke von Kareem Abdul-Jabbar gebrochen.

LeBron James hat seine beeindruckende All-Star-Serie auf 21 Teilnahmen ausgebaut, nachdem er erneut als Starter für das diesjährige Midseason Showcase der NBA nominiert wurde. Der Superstar der Los Angeles Lakers, der im vergangenen Monat 40 Jahre alt wurde, hatte bereits in der vergangenen Saison den Rekord von Kareem Abdul-Jabbar mit 19 Teilnahmen gebrochen.

In der Startformation der Western Conference stehen neben ihm der Center der Denver Nuggets, Nikola Jokic, der amtierende NBA-MVP, der Forward der Phoenix Suns, Kevin Durant, der Guard der Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, und der Guard der Golden State Warriors, Stephen Curry.

Meilensteine und beeindruckende Statistiken

Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks führte zum zweiten Mal in Folge alle Spieler im Fan-Voting an. In der Startaufstellung der Eastern Conference stehen neben ihm Boston Celtics Forward Jayson Tatum, Cleveland Cavaliers Guard Donovan Mitchell sowie die New York Knicks Teamkollegen Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns.

LeBron James, der später am Donnerstag gegen Tatum und die Celtics antreten sollte, erzielt durchschnittlich 23,7 Punkte, 7,5 Rebounds und 9 Assists für die Lakers, die derzeit auf dem sechsten Platz der Western Conference stehen – eine beispiellose Leistung für einen Spieler seines Alters. Kevin Durant reiht sich mit seiner 15. All-Star-Nominierung in die Riege der Hall of Famer Tim Duncan, Kevin Garnett und Shaquille O'Neal ein und liegt nur hinter James, Abdul-Jabbar und dem verstorbenen Kobe Bryant (18) in der NBA-Geschichte.

Nikola Jokic, der seine siebte All-Star-Teilnahme feiert, absolviert eine weitere herausragende Saison für die Nuggets mit durchschnittlich 30,1 Punkten, 13,2 Rebounds und 9,9 Assists bei einer Trefferquote von 56% insgesamt und 47% von der Dreipunktlinie.

Stephen Curry kehrt nach einem Jahr als Reserve in die Startaufstellung zurück, da das Spiel in seiner Heimatstadt San Francisco stattfindet. Er sicherte sich seine elfte Teilnahme, indem er den in den letzten Wochen verletzten Star der Dallas Mavericks, Luka Doncic, überholte – die einzige knappe Entscheidung unter den West-Auswahlen.

Gilgeous-Alexander und Antetokounmpo glänzen

Shai Gilgeous-Alexander kehrte nach seinem ersten 50-Punkte-Spiel am Mittwochabend gegen die Utah Jazz ohne viel Aufhebens in die Startformation zurück. Er erzielt durchschnittlich 32 Punkte, 5,4 Rebounds und 6,1 Assists für die Thunder, die die Western Conference anführen.

Im Osten führt Giannis Antetokounmpo, nun zum neunten Mal All-Star, das Feld an. Sowohl Tatum als auch Mitchell feiern ihre sechste Teilnahme und wurden allgemein als Starter neben Antetokounmpo erwartet, ebenso wie Towns, der zum ersten Mal in seiner Karriere als Starter im All-Star-Game steht, nachdem er in seiner ersten Saison in New York bereits viermal als Reserve für die Minnesota Timberwolves nominiert wurde.

Spannung im Eastern Backcourt

Die Startaufstellungen werden durch ein hybrides Abstimmungssystem bestimmt, bei dem 50 Prozent der Stimmen von den Fans und jeweils 25 Prozent von den Medien und den Spielern kommen. Die einzige Position, die bei der Bekanntgabe am Donnerstag wirklich umkämpft war, war der zweite Starter im Backcourt der Eastern Conference neben Mitchell. Zur Wahl standen Brunson, Charlotte Hornets Guard LaMelo Ball - der die meisten Stimmen der Guards im Osten erhielt - und Bucks Guard Damian Lillard. Am Ende setzte sich Brunson durch.

Die sieben Reservisten jeder Conference werden am kommenden Donnerstag auf TNT bekannt gegeben, wobei die Coaches jeder Conference über alle abstimmen. Die Trainer für das diesjährige All-Star Game sind Mark Daignault von den Thunder und Kenny Atkinson von den Cavaliers.