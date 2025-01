NBA-Star schon wieder suspendiert!

SPORT1-AI 23.01.2025 • 08:36 Uhr Miami Heat suspendieren Jimmy Butler erneut für zwei Spiele. Trade-Spekulationen halten an, Butler nennt seine Trade-Wunschliste.

Die Miami Heat planen, ihren Star-Guard Jimmy Butler für zwei Spiele zu suspendieren.

Dies berichtete Shams Charania von ESPN am Mittwoch. Butler hatte zuvor einen Teamflug verpasst und plante, sich am Mittwochabend den Heat anzuschließen. Nun bleibt er jedoch für die Auswärtsspiele am Donnerstag gegen die Milwaukee Bucks und am Samstag gegen die Brooklyn Nets zu Hause.

Rückkehr zu Heat nach vorheriger Sperre

Butler war erst am Freitag von einer sieben Spiele andauernden Teamsperre zurückgekehrt, die aufgrund „mehrfacher Vorfälle von teamschädigendem Verhalten“ verhängt wurde.

In einer Stellungnahme der Heat vom 3. Januar hieß es: "Durch seine Handlungen und Aussagen hat er gezeigt, dass er nicht mehr Teil dieses Teams sein möchte." Butler und sein Vertreter hätten den Wunsch geäußert, getradet zu werden. "Wir werden daher Angebote anhören", so die Heat weiter.

NBA spekuliert über Trade - Butler mit Wunschliste

Quellen berichteten ESPN am Freitag, dass die Heat bemüht sind, einen Trade zu finden, der Butlers Wünschen entspricht. Allerdings streben die Heat einen Deal an, der eine Kombination aus sofortiger Verstärkung, Draft-Kapital, beweglichem Kurzzeitgehalt und jungem Talent mit sich bringt. Bislang ist ein solcher Deal jedoch nicht zustande gekommen, und es ist ungewiss, ob dies vor der NBA-Trade-Deadline am 6. Februar der Fall sein wird.

Butler selbst äußerte sich am Freitagabend zu seiner Beziehung zur Franchise: "Wir sind, wo wir sind", sagte er weniger als drei Wochen vor der Trade-Deadline nach seiner Rückkehr auf das Spielfeld in einer Niederlage gegen die Denver Nuggets. "Ich schätze, es geht jetzt um Basketball", fügte Butler hinzu. "Ich weiß, was von mir erwartet wird, solange ich hier bin, und versuche, das so gut wie möglich zu erfüllen, aber wir sind, wo wir sind."