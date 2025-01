NBA-Star suspendiert!

SPORT1 04.01.2025 • 08:32 Uhr Die Miami Heat reagieren auf die Aussagen von Jimmy Butler und suspendieren ihren Star. Ist ein Trade der einzige Ausweg?

Der Streit geht in die nächste Runde! Die Miami Heat haben Jimmy Butler wegen „mehreren Vorfälle von mannschaftsschädigendem Verhalten“ für sieben Spiele suspendiert.

Diese Entscheidung folgt auf Butlers schwache Leistung am Donnerstagabend, als er bei der Niederlage gegen die Indiana Pacers nur neun Punkte erzielte und danach äußerte, dass er die Freude am Spiel in Miami verloren habe.

Butler fordert Trade

„Durch seine Handlungen und Aussagen hat er gezeigt, dass er nicht mehr Teil dieses Teams sein möchte“, hieß es in einer Mitteilung der Heat am Freitagabend. „Jimmy Butler und sein Vertreter haben signalisiert, dass sie einen Trade wünschen, daher werden wir uns Angebote anhören.“

ESPN-Reporter Shams Charania berichtete am Donnerstag, dass Butler den Heat mitgeteilt habe, er wolle getradet werden.

Nach einem ESPN-Bericht am ersten Weihnachtsfeiertag, dass Butler einen Trade wünscht und die Phoenix Suns, Golden State Warriors, Houston Rockets und Dallas Mavericks an der Spitze seiner Wunschliste stehen, hatte Heat-Präsident Pat Riley noch eine Erklärung abgegeben, in der er klarstellte: „Wir werden Jimmy Butler nicht traden.“

Nun ist „die Saga schnell eskaliert“, wie ESPN schreibt.

Nach dem Spiel gegen die Pacers sagte Butler: „Ich möchte meine Freude am Basketball zurückgewinnen. Wo auch immer das sein mag, wir werden es bald herausfinden.“ Er fügte hinzu: „Ich bin abseits des Platzes glücklich hier, aber ich möchte wieder dominant sein, ich möchte spielen und diesem Team helfen zu gewinnen, und im Moment tue ich das nicht.“ Auf die Frage, ob er seine Freude auf dem Spielfeld mit den Heat zurückgewinnen könne, antwortete Butler: „Wahrscheinlich nicht.“

Spannungen mit dem Team

Quellen zufolge führte ein Vorwurf von Teamverantwortlichen am Donnerstag zu Butlers Trade-Anfrage. Diese hatten angedeutet, dass er im Sieg gegen die New Orleans Pelicans am Mittwoch nicht mit voller Intensität gespielt habe.

Butler, der nach einer 13-tägigen krankheitsbedingten Pause erstmals wieder spielte, nahm in 25 Minuten nur fünf Würfe und erzielte neun Punkte. Heat-Coach Erik Spoelstra setzte Butler in beiden Spielen dieser Woche nicht im vierten Viertel ein.

Verpasste Spiele und finanzielle Konsequenzen

Butler wird beim Heimspiel der Heat am Samstag gegen die Utah Jazz sowie bei der anschließenden sechsspännigen Auswärtstour nach Sacramento, Golden State, Utah, Portland, den LA Clippers und den Los Angeles Lakers fehlen. Die Suspendierung kostet Butler laut ESPN-Experte Bobby Marks pro verpasstem Spiel 346.543 Dollar, insgesamt also 2,35 Millionen Dollar.

Die National Basketball Players Association plant eine Beschwerde gegen die Suspendierung, die sie als „übertrieben und unangemessen“ bezeichnet.