Schock für Golden State Warriors: Jonathan Kuminga schwer verletzt - Lange Auszeit droht

Kuminga, der das Spiel mit 13 Punkten und einer makellosen Dreierquote von 3 aus 3 beendete, wird das kommende Spiel am Sonntag gegen die Sacramento Kings fast sicher verpassen. „Es ist eine Knöchelverstauchung“, erklärte Kerr. „Morgen wissen wir mehr. Es wird keine tagtägliche Sache sein. Es war eine erhebliche Verstauchung. Wir werden morgen einen Bericht haben, sobald wir mehr wissen.“

Die Verletzung trifft Kuminga in einer Phase, in der er den besten Basketball seiner vierjährigen Karriere zeigt.

In drei der letzten vier Spiele erzielte er 20 oder mehr Punkte, darunter zweimal in Folge ein Karrierehoch von 34 Punkten. Nun könnten die Warriors ihren explosivsten Athleten für eine Weile verlieren. „Das ist echt beschissen“, kommentierte Draymond Green im Umkleideraum. Kurz darauf humpelte Kuminga auf Krücken vorbei. Green fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, worauf Kuminga antwortete: „Ja, Sir.“