Wembanyama beklagt sich über NBA-Schiedsrichter!

Victor Wembanyama hat genug. Der Star der San Antonio Spurs geriet mit Ivica Zubac aneinander, nachdem der Center der Los Angeles Clippers ihn während des 128:116-Sieges der Clippers am Mittwochabend zu Boden gestoßen hatte.

Der Frust über das, was Wembanyama als mangelnde Anerkennung und Respekt von den Schiedsrichtern empfindet, entlud sich spät im dritten Viertel – und während der Pressekonferenz nach dem Spiel. „So ... es geht nicht einmal um Zubac“, sagte Wembanyama. „Es ist einfach Frustration, egal wer es war.“ Auf die Frage, ob er glaubt, dass er von den Schiedsrichtern fair behandelt wird, antwortete Wembanyama knapp: „Nein.“

NBA-Superstar Wembanyama: Physische Härte und fehlende Pfiffe

Der Stoß von Zubac war nur das jüngste Beispiel für die physische Härte, mit der Wembanyama konfrontiert ist. Zubac hatte bereits früher im dritten Viertel die Schiedsrichter lautstark kritisiert, weil sie kein Foul an Harrison Barnes gepfiffen hatten, nachdem der Spurs-Forward seinen Layup blockte.

Der Frust eskalierte, als Wembanyama Zubacs Dunk-Versuch mit 4:49 Minuten im dritten Viertel blockte und kein Foul gepfiffen wurde. Zubac fuchtelte frustriert mit den Armen und war in der Defensive zu spät, während Barnes einen Dreier versenkte, der den Vorsprung der Clippers auf 85:78 verkürzte.

Dennoch stürmte Zubac in die Zone und checkte Wembanyama mit Hüfte und Ellbogen, was diesen bis zur Grundlinie schleuderte.

Emotionen kochen gegen Clippers über

Wembanyama sammelte sich und stürmte auf Zubac zu, wurde jedoch von den Trainern und Spielern der Spurs zurückgehalten, die aufs Feld geeilt waren, als Clippers-Coach Ty Lue nach Barnes‘ Dreier eine Auszeit nahm. „Ich habe ein bisschen überreagiert“, sagte Zubac. „Ich dachte, ich wurde [beim vorherigen Spielzug] gefoult. Ich war wütend auf die Schiedsrichter. Also war ich zu spät [bei Harrison Barnes‘ Dreipunktwurf]. Ich sah den Ball fliegen und Wemby stürmen, also wusste ich, dass ich ihn ausboxen musste. Ich habe ihn etwas härter gestoßen. Ich ließ die Emotionen ein bisschen die Kontrolle übernehmen, aber ich habe mich bei ihm entschuldigt. So möchte ich auf dem Feld nicht sein.“