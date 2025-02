Nach Doncic: Nächster Trade-Hammer in der NBA!

In der NBA kommt es zum nächsten spektakulären Wechsel. Die San Antonio Spurs verstärken sich in einem großen Deal mit einem neuen Star. Ein weiterer ehemaliger All-Star wechselt ebenfalls das Team.

Point Guard De’Aron Fox spielt künftig an der Seite von Wunderkind Victor Wembanyama bei den San Antonio Spurs. Wie der stets gut informierte NBA-Insider Shams Charania von ESPN berichtet, geben die Sacramento Kings Fox in einem Deal, an dem neben den beiden Teams auch die Chicago Bulls beteiligt sind, an die Spurs ab.