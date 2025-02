NBA: Erstaunliche Schröder-Reaktion auf Trade nach Detroit

NBA: Schröder schimpft über „modernen Sklavenhandel“

Die Golden State Warriors hatten sich am Mittwoch nach nur sechs Wochen wieder von Schröder getrennt und ihn an Utah Jazz abgegeben, kurz nach dessen Kritik am Transfersystem der NBA („Moderne Sklaverei“). Utah reichte den 31-Jährigen schließlich an die Pistons weiter.