Sechs Buchstaben reichten, um einen Orkan auszulösen

„Das folgende Statement wurde heute herausgegeben von Michael Jordan, durch seinen persönlichen Anwalt und Agenten David B. Falk, Chairman von Falk Associates Management Enterprises, Inc. (“FAME“) in Washington D.C., als Antwort auf Fragen zu seinen künftigen Karriere-Plänen“, wurde das wohl berühmteste Fax der Sportgeschichte bedeutungsschwer eingeleitet.

Am 18. März 1995, der sich am Dienstag zum 30. Mal jährt, begann das spektakuläre Comeback der NBA-Ikone - die sich eineinhalb Jahre zuvor mit einem ebenso großen Paukenschlag aus seinem Sport zurückgezogen hatte.

Michael Jordan zog sich nach Schicksalsschlag zurück

Jordan heuerte beim Minor-League-Team Birmingham Barons an und lockte dort neugierige Massen an. Nach knapp eineinhalb Jahren reifte in Jordan dann aber doch der Gedanke, dass seine Geschichte im Basketball noch nicht auserzählt war.

Auch nach Rücktritt Nummer 2 konnte er es nicht lassen

Was folgte, ist bekannt: An der Seite von Scottie Pippen (heute nicht mehr gut auf ihn zu sprechen), Dennis Rodman und Co. holte Jordan unter der Regie von „Zen-Meister“ Phil Jackson noch drei weitere NBA-Titel und drei weitere Auszeichnungen zum Finals-MVP, gekrönt von dem inzwischen auch dokumentarisch verewigten „Last Dance“ 1998. (The Last Dance: So verschleuderten die Bulls das Erbe der Ära Jordan)