30 Jahre Dream Team: So sehen die Basketball-Helden um Jordan heute aus

Danach war der heute 65-Jährige von 1997 bis 2002 Head Coach bei den Indiana Pacers. Bis 2017 blieb er der Franchise als Executive bzw. „President of Basketball Operations“ erhalten, als Berater wirkt er dort bis heute. Bird ist bis heute der einzige, der die Titel Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, All-Star MVP, Coach of the Year und Executive of the Year gewann.