Begehen die Mavs den nächsten folgenschweren Fehler?

Moritz Thienen 21.05.2025 • 16:56 Uhr Die Dallas Mavericks haben die einmalige Chance Mega-Talent Cooper Flagg im Draft zu holen. Einige Experten schlagen aber auch vor, Flagg danach direkt abzugeben. Die Mavs müssen erneut eine schwere Entscheidung treffen.

Dementsprechend groß war auch die Ekstase bei den Mavs im Moment, als die Sensation feststand. Die Verantwortlichen aus Dallas sprangen auf, Stühle flogen durch die Gegend, die Tische im Raum wackelten.

Mittendrin auch General Manager Nico Harrison, der nach dem schockierenden Trade von Luka Doncic extrem in die Kritik geraten war. Jetzt durfte er jubeln. From Zero to Hero.

Nach einer enttäuschenden Saison mit zahlreichen Verletzungen, verärgerten Fans und dem Aus in den Play-Ins, haben die Mavs plötzlich wieder alle Karten für eine rosige Zukunft in den Händen, sollten sie den Flagg auch wirklich auswählen.

Flagg dominierte schon gegen LeBron, Curry und Co.

Wie gut Flagg ist, zeigte sich schon in einem Testspiel im vergangen Sommer, als er gegen die besten NBA-Spieler dominierte. Konkret ging es um eine Partie zwischen dem Nationalteam der USA und dem sogenannten USA-Select-Team, einer Mannschaft, die meist aus ausgewählten NBA-Spielern zusammengestellt wird, um für die Nationalmannschaft kurz vor den Olympischen Spielen als Härtetest zu dienen.

Zu diesem Team gehörte im vergangenen Sommer eben aber auch Flagg, der damals als 17-Jähriger auf das Team rund um Superstars wie LeBron James und Steph Curry traf. Einen großen Qualitätsunterschied gab es nicht - ganz im Gegenteil. Wie ESPN skizzierte, überragte Flagg gegen die Stars und spielte diese phasenweise sogar her. In der entscheidenden Phase des knappen Testspiels lieferte er dann eine echte Show.

Zunächst traf er einen Dreier aus der Ecke über den heraneilenden Star-Verteidiger Anthony Davis, der danach den Kopf hängen ließ. Mit Davis könnte er ab dem Sommer übrigens in Dallas zusammenspielen. Später ließ er mit Jrue Holiday den nächsten Elite-Verteidiger alt aussehen und traf aus der Drehung einen schweren Wurf über den Spieler der Boston Celtics.

Damit aber nicht genug: In der Schlussphase drehte Flagg nochmal so richtig auf. Zunächst versenkte er nach einem schönen Crossover erneut über Davis einen Dreier, ehe er im folgenden Angriff den Fehlwurf seines Mitspielers antizipierte, zum Korb sprintete und trotz des Fouls von Bam Adebayo den Putback zur 69:68-Führung verwandelte. Auch den anschließenden Freiwurf traf er und verbuchte so sechs Punkte in nur 20 Sekunden.

Team USA drehte das Spiel in der Schlussphase zwar noch zu seinen Gunsten, doch die Begeisterung bei den NBA-Stars war anschließend trotzdem groß. LeBron James gab ihm einen anerkennenden Klaps auf den Po. Kevin Durant lobte ihn sogar öffentlich: „Er ist ein unglaublicher Spieler. Er ist gerade einmal 17 Jahre alt, kommt hier locker hin und spielt fast schon wie ein Veteran. Er zeigt keine großen Emotionen. Er geht einfach raus und erledigt seinen Job. Das ist ein sehr gutes Zeichen.“

„Es gibt für Cooper Flagg keinen besseren Fit als die Dallas Mavericks“

Auch in der anschließenden College-Saison überzeugte er und führte sein Team Duke mit 19,2 Punkten, 7,5 Rebounds und 4,2 Assists ins Final-Four des NCAA-Turniers.

Neben seiner nackten Zahlen fiel er dabei besonders durch seine unglaubliche Vielseitigkeit in der Offensive, aber auch in der Defensive auf.

„Er hat ein unglaubliches Skill-Set. Sein Spiel ist wirklich von einem anderen Stern“, lobte Seth Greenberg, der College-Basketball-Analyst von ESPN: „Er passt absolut perfekt in das Team. Wenn man sich das Roster der Mavs anschaut, sieht man, dass sie Irving, Thompson, Davis und Lively haben. Ihnen fehlt nur ein Small Forward und genau dort passt Flagg super hin.“

„Gerade, weil er mit so vielen Top-Spielern zusammenspielt, wird er nicht den Druck haben, den viele First-Overall-Picks sonst haben. Er muss nur er selbst sein. Er kann das Spiel jederzeit an sich reißen. Für mich gibt es für Cooper Flagg keinen besseren Fit als die Dallas Mavericks“, ist sich Greenberg sicher.

Das sehen sie wohl auch in Dallas so. Nach Informationen von ESPN soll Flagg „sehr sicher ein Spieler der Dallas Mavericks werden“.

Überraschender Vorschlag! Könnten die Mavs Flagg traden?

Doch aktuell gibt es auf dem NBA-Transfermarkt eine Personalie, die die Gemengelage verändern könnte: Giannis Antetokounmpo.

Der Grieche soll nach Informationen des stets gut informierten NBA-Insiders Shams Charania durchaus offen für einen Abschied aus Milwaukee sein, weshalb viele Talking Heads in den USA einen Trade der Mavs für Antetokounmpo ins Spiel bringen.

Geht es nach den in den USA sehr oft prominent auftretenden Meinungsmachern, könnte Dallas mit Giannis eher in den „Win-Now-Modus“ schalten, als mit Rookie Flagg. Im Gegenzug könnte die Aussicht auf ein Mega-Talent wie Flagg die Bucks tatsächlich auch dazu ermutigen, ihren Mega-Star abzugeben.

„Egal wie gut Cooper Flagg ist. Er muss sich erstmal beweisen und überhaupt an den Veteranen auf seiner Position vorbeikommen“, sagte zum Beispiel NBA-Legende Udonis Haslem bei ESPN.

Jay Williams ging in derselben Show zuvor sogar noch einen Schritt weiter: „Er wird oft den Ball brauchen, um sich zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob man mit so einem Spieler direkt die Meisterschaft gewinnen kann. Da man mit dem aktuellen Team vielleicht noch drei Jahre die Chance hat, einen Titel zu gewinnen, sollte man versuchen ihn abzugeben und dafür Giannis zu bekommen.“

Machen die Mavs nächsten „verrückten“ Trade?

In Dallas soll man über all diese Szenarien noch nicht nachgedacht haben. Doch gerade der Doncic-Trade hat gezeigt, wie schnell sich die Meinung bei Mavs-GM Harrison ändern kann.

„Nach der verrückten Draft Lotterie fragen sich einige NBA-Teams tatsächlich, ob die Mavericks so verrückt sein könnten, innerhalb von einem Jahr erst Luka Doncic und dann die Rechte für Cooper Flagg zu traden“, berichtet der in der NBA gut vernetzte Brian Windhorst von ESPN.

„Diese Frage wird viele in der Liga in den kommenden Wochen beschäftigen, speziell, weil aktuell auch Giannis Antetokounmpo seine eigene Zukunft plant“, sagte Windhorst weiter.

Windhorst selbst glaubt aktuell nicht, dass die Mavericks für Antetokounmpo traden könnten. Eine finale Entscheidung würde aber eh erst getroffen werden, wenn der Griechen selbst über seine eigene Zukunft entschieden hätte: „Danach kann sich in der NBA unglaublich viel verschieben.“