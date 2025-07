Früherer Nummer-1-Pick! Lakers landen Verstärkung

Das bringt Ayton den Lakers

Der 2,13 Meter große Ayton kommt in seinen sieben Saisons in der NBA durchschnittlich auf 16,4 Punkte und 10,5 Rebounds pro Spiel. Besonders beeindruckend ist dabei seine Effektivität, über seine Karriere gesehen verwandelt er starke 59 Prozent seiner Wurfversuche. Zuletzt konnte Ayton aber trotz guter Statistiken nur noch selten wirklich überzeugen.

In der vergangenen Saison bestritt Ayton nur 40 Spiele für Portland, die zweitwenigsten seiner Karriere, und insgesamt trat er in den letzten zwei Spielzeiten nur in 95 von möglichen 164 Spielen an.