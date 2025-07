NBA: Pulverfass! Droht den Lakers der große LeBron-Knall?

Nach dem Schocker-Trade , der Superstar Luka Doncic an die Seite von Megastar LeBron James brachte, sah es so aus, als hätte die NBA bei den Los Angeles Lakers ein neues Traum-Duo gefunden. Doch der Schein trügt offenbar.

NBA: James fühlt sich bei den Lakers außen vor

Themen sollen unter anderem gewesen sein, wie das Team in der Zukunft spielen will, wie das Team ausgerichtet werden soll und auch welche Spieler zum zukünftigen Kader gehören sollen.

Nicht mit am Tisch saß dabei das bisherige Alpha-Tier der Lakers, LeBron James. Anders als die sieben Jahre zuvor, in denen die Lakers-Bosse jede Entscheidung mit dem „King“ besprachen.

Besonders pikant: Nachdem Doncic das Restaurant zunächst unbemerkt durch den Hintereingang betreten hatte, verließ er es gemeinsam mit den Lakers-Bossen öffentlichkeitswirksam durch die Vordertür. Jeder sollte also von diesem Gespräch wissen - und dass der Slowene das Gesicht der Franchise ist.

Will LeBron die Lakers verlassen?

Dass James verärgert ist, zeigte auch das Statement seines langjährigen Agenten Rich Paul: „Wir verstehen, dass es schwer ist, den Angriff auf die Meisterschaft und das Vorbereiten der Zukunft unter einen Hut zu bekommen. Deshalb werden wir bewerten, was das Beste für LeBron im aktuellen Zeitpunkt seines Lebens und seiner Karriere ist. Er möchte aus jeder seiner verbleibenden Spielzeiten das Beste rausholen.“

Obwohl James nur kurz zuvor seine Spieleroption von 52,6 Millionen Dollar für die kommende Saison bei den Lakers gezogen hatte, lässt dieses Statement vieles offen. So nahmen es nach dem Bericht auch zahlreiche Verantwortliche anderer Franchises wahr, die überlegen könnten, James noch in dieser Saison via Trade oder im kommenden Jahr als Free Agent zu holen.