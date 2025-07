NBA-Star unterschreibt Rekordvertrag

Booker und Suns-Besitzer Mat Ishbia trafen sich am Mittwochabend in Las Vegas, um den Vertrag abzuschließen, der den Franchise-Leader der Organisation für die Zukunft sichert und seine Verpflichtung zur Vision der Suns unterstreicht.

Booker übertrifft SGA

Booker, der 2015 als 13. Pick im NBA-Draft zu den Suns kam, hat alle zehn NBA-Saisons in Phoenix gespielt und nun seine dritte Vertragsverlängerung unterschrieben, um seine langfristige Zukunft mit der Franchise zu sichern. Er hat sowohl öffentlich als auch privat den Wunsch geäußert, seine gesamte Karriere in Phoenix zu verbringen und den Suns eine Meisterschaft zu bringen.

Einfluss auf die Teamstruktur

Der 28-jährige Booker war maßgeblich an der Suche nach einem neuen Head Coach beteiligt und traf sich mit potenziellen Kandidaten, bevor er die Einstellung von Jordan Ott unterstützte. Booker, viermaliger NBA All-Star, zweimaliges Mitglied des All-NBA Teams und zweifacher olympischer Goldmedaillengewinner mit Team USA, wurde in der vergangenen Saison zum führenden Punktesammler der Suns-Franchise-Geschichte.

Booker hat in den letzten sieben Saisons durchschnittlich mindestens 25 Punkte erzielt und gesellt sich damit zu Milwaukee Bucks-Star Giannis Antetokounmpo als einzigem anderen NBA-Spieler, dem dies gelang. Er hat sein Offensivspiel weiterentwickelt und in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 7,1 Assists pro Spiel einen Karrierehöchstwert erreicht, während er 25,6 Punkte erzielte und 4,1 Rebounds pro Spiel holte.

Durant verlässt die Suns

Booker führte die Suns 2021 in die NBA Finals, wo sie in sechs Spielen gegen die Bucks verloren, und in die Halbfinals der folgenden Saison. Die Suns erlebten jedoch eine enttäuschende Saison mit einer Bilanz von 36-46 und belegten den 11. Platz in der Western Conference, trotz der höchsten Gehaltsliste in der NBA-Geschichte.