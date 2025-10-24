NBA-Beben! Warum der Name LeBron James im Wettskandal auftaucht

SPORT1 24.10.2025 • 07:52 Uhr Der NBA-Wettskandal zieht weite Kreise: Im Zuge der FBI-Verhaftungen kommt auch ans Licht, dass Lakers-Star LeBron James in den Ermittlungen auftaucht.

Ein spektakulärer FBI-Einsatz erschüttert die NBA: Im Zuge des Wettskandals taucht nun sogar der Name von Superstar LeBron James auf!

Hintergrund: Ex-Profi Damon Jones, elf Jahre lang in der Liga aktiv, wurde festgenommen, weil er angeblich interne Verletzungsinformationen eines „prominenten Spielers“ an Wettpaten weitergegeben haben soll.

Wie ESPN unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld bestätigt, handelt es sich bei diesem Spieler um LeBron James. Dem Superstar selbst werden jedoch keinerlei Verfehlungen vorgeworfen.

Gigantische Razzia im NBA-Wettskandal

Jones gehört zu einer Gruppe von insgesamt 34 Beschuldigten, die im Rahmen einer jahrelangen Ermittlung verhaftet wurden. Neben ihm sollen auch Portland-Coach Chauncey Billups sowie Heat-Guard Terry Rozier in das Geflecht aus illegalen Sportsbets und manipulierten Poker-Runden mit Mafia-Bezug verstrickt sein.

FBI-Direktor Kash Patel sprach von „zig Millionen Dollar“ Schaden und Ermittlungen in fast einem Dutzend Bundesstaaten. NBA-Coach Billups und Guard Rozier sind vorerst wieder auf freiem Fuß und gegen Zahlung einer Kaution freigelassen worden.

Geheime SMS vor Bucks-Duell

Kernpunkt der Anklage ist eine Textnachricht, die Jones am 9. Februar 2023 - kurz vor dem Spiel der Lakers gegen Milwaukee - an einen Komplizen geschickt haben soll: „Schließ´heute eine große Wette auf Milwaukee ab“, schrieb der frühere Guard und ergänzte: „Setz’ genug, damit Djones auch einen dicken Batzen abbekommt!!!“

Hintergrund: James, der zwei Tage zuvor Kareem Abdul-Jabbar als All-Time-Scoring Leader überholt hatte, pausierte wegen Schmerzen im linken Sprunggelenk. Ohne ihren Franchise Player unterlagen die Lakers den Bucks mit 106:115 - ein perfektes Szenario für Insider-Wetten.

Das steckt hinter der Verbindung zu LeBron

Jones agierte in jener Saison als inoffizieller, unbezahlter Teil des damaligen Lakers-Staffs von Darvin Ham. Der Kontakt resultierte aus gemeinsamen Offseason-Workouts mit James im Sommer 2022.

Laut Quelle ahnte der viermalige Champion nichts von den Wettaktivitäten seines früheren Teamkollegen und Co-Trainers. Unter dem neuen Head Coach JJ Redick hat Jones keine Rolle mehr in Los Angeles.

Das wird Jones vorgeworfen

Die Bundesanwaltschaft legt Jones außerdem zur Last, in der aktuellen Spielzeit erneut vertrauliche Infos weitergegeben zu haben - diesmal vor dem Lakers-Game bei den Oklahoma City Thunder am 15. Januar 2024. Details zu Inhalt und Folgen dieses Hinweis-Leaks stehen noch aus.

Auf Anfrage teilte das Front Office der Kalifornier lediglich mit, man kommentiere laufende Verfahren grundsätzlich nicht. Wie schwer die Vorwürfe letztlich wiegen, muss nun ein Bundesgericht klären.