NBA: Lakers-Wahnsinn! Zauberwurf in letzter Sekunde

Austin Reaves wurde von seinen Teamkollegen fast erdrückt. So sehr freuten sich die Stars der Los Angeles Lakers nach der Schlusssirene über den dramatischen 116:115-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves in der NBA. Der Guard sicherte den Erfolg erst in letzter Sekunde durch einen Zauberwurf.
Lakers-Wahnsinn in letzter Sekunde
Mit fünf Sekunden Zeit hatten die Lakers einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte und spielten Reaves an. Der zog zwischen zwei Gegenspielern zum Korb, hob auf einem Bein ab und ließ den Ball gefühlvoll mit einer Hand los. Wolves-Star Donte DiVincenzo kam sogar noch für einen Block angeflogen.
Doch es half nichts mehr. Mit seinen Punkten 27 und 28 entschied Reaves die Partie. Als der Ball im Korb war, ertönte direkt die Sirene. „Luka und LeBron würden wohl trotzdem sagen, dass ich mies war, weil ich bestimmt 14 Würfe verhauen habe“, scherzte der Held hinterher.
Für die Lakers ist es der dritte Erfolg im fünften Spiel. Sie haben bereits riesige Personalsorgen. LeBron James fehlt mit Ischiasbeschwerden im unteren Rücken sowie auf der rechten Seite.
Neben James fehlten zuletzt gegen die Trail Blazers auch Marcus Smart (Prellung im rechten Quadrizeps),Luka Doncic (verstauchter Finger, Prellung am linken Unterschenkel), Gabe Vincent und Center Jaxson Hayes (Patellasehnenreizung). Maxi Kleber laboriert weiterhin an einer Bauchmuskelzerrung, Rookie Adou Thiero arbeitet nach einer Knie-OP am Comeback. Head Coach JJ Redick standen damit lediglich sieben vollwertige Profis sowie drei Two-Way-Spieler zur Verfügung.